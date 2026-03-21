ВСУ воспользовались отключением Starlink в РФ и отбили почти 400 кв. км, - WSJ

Украина получит €3,5 млн от Эстонии на системы Starlink

После того как компания SpaceX ограничила доступ россиян к Starlink, украинские войска провели успешные операции и отбили почти 400 кв. км территории.

Как сообщалось, в конце января компания Илона Маска SpaceX ограничила доступ к Starlink через систему "белого списка". После того как украинские военные получили подтвержденный доступ к Starlink, а российские силы его лишились, ситуация на поле боя претерпела заметные изменения.

Как рассказал украинский военный с позывным "Конош", без этого сервиса российские подразделения фактически вернулись к устаревшим средствам связи. Это сразу повлияло на их координацию и скорость реагирования. По оценкам аналитиков, после этого Украина смогла вернуть около 380 квадратных километров территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

Командир подразделения "Братство" Алексей Сердюк отметил, что раньше россияне могли быстро реагировать на обнаружение украинских групп, однако теперь время между обнаружением и ударом существенно увеличилось. Из-за этого эффективность применения беспилотников значительно снизилась.

Перехват радиоэфира и хаос

После потери спутниковой связи российские войска были вынуждены перейти на радиосвязь, которую украинские силы активно перехватывают. По словам специалистов радиоразведки, иногда удается получать информацию даже о планах противника заранее.

Это позволило украинским подразделениям проводить более эффективные контратаки, в частности небольшими мобильными группами в тылу врага. Командир с позывным "Луна" подчеркнул, что удалось использовать слабые места в дестабилизированной системе управления противника.

Проблемы с управлением и координацией

Военные также отмечают, что ранее спутниковая связь играла важную роль в контроле подразделений РФ. После ее потери российские военные часто действуют изолированно и не имеют полной картины ситуации на поле боя.

Сейчас российская сторона пытается восстановить связь различными способами: прокладывает кабели между позициями, использует локальные сети и альтернативные спутниковые сервисы. Однако, как отмечают эксперты, эффективность этих решений значительно ниже.

Аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что Starlink был дешевым и эффективным инструментом, который трудно заменить. По оценкам украинских военных, уровень координации российских сил на данный момент восстановился лишь примерно на 60%.

Дополнительные трудности

Ситуацию осложняют и внутренние проблемы: российские власти ограничивают использование Telegram, продвигая альтернативные государственные решения, которым военные не доверяют.

Советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов отметил, что это может создать дополнительные трудности с координацией на уровне подразделений.

Несмотря на численное превосходство России, эти факторы позволили украинским силам достичь заметных результатов после длительного периода стагнации на фронте.

Хтось бачив ті міфічні "майже 400 кв. км" на мапах Діпстейту?
21.03.2026 12:53 Ответить
ДіпПік зарекомендували себе як хайпожори ( = зрадофіли з досвідом і патентом )
А взагалі часто мова йде "сіру зону", за яку ще ніхто не відзвітував встановленням прапора.
А Воїнам низький уклін !!
21.03.2026 13:02 Ответить
Якби США років 100 підряд так не допомагали рузкім як тільки можуть - вони б сконали уже давним давно. Як мінімум 5 разів рятували від голоду.

НАШО? -- колись питали.... А зараз уже все банально очевидно - США хочуть щоб РФ вічно шкодило Европу і щоб Европа ніколи не мала спокою
21.03.2026 12:53 Ответить
Маск помстився рудому агенту ×уйла.
21.03.2026 13:23 Ответить
 
 