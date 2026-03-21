ВСУ воспользовались отключением Starlink в РФ и отбили почти 400 кв. км, - WSJ

После того как компания SpaceX ограничила доступ россиян к Starlink, украинские войска провели успешные операции и отбили почти 400 кв. км территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, в конце января компания Илона Маска SpaceX ограничила доступ к Starlink через систему "белого списка". После того как украинские военные получили подтвержденный доступ к Starlink, а российские силы его лишились, ситуация на поле боя претерпела заметные изменения.

Как рассказал украинский военный с позывным "Конош", без этого сервиса российские подразделения фактически вернулись к устаревшим средствам связи. Это сразу повлияло на их координацию и скорость реагирования. По оценкам аналитиков, после этого Украина смогла вернуть около 380 квадратных километров территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

Командир подразделения "Братство" Алексей Сердюк отметил, что раньше россияне могли быстро реагировать на обнаружение украинских групп, однако теперь время между обнаружением и ударом существенно увеличилось. Из-за этого эффективность применения беспилотников значительно снизилась.

Перехват радиоэфира и хаос

После потери спутниковой связи российские войска были вынуждены перейти на радиосвязь, которую украинские силы активно перехватывают. По словам специалистов радиоразведки, иногда удается получать информацию даже о планах противника заранее.

Это позволило украинским подразделениям проводить более эффективные контратаки, в частности небольшими мобильными группами в тылу врага. Командир с позывным "Луна" подчеркнул, что удалось использовать слабые места в дестабилизированной системе управления противника.

Проблемы с управлением и координацией

Военные также отмечают, что ранее спутниковая связь играла важную роль в контроле подразделений РФ. После ее потери российские военные часто действуют изолированно и не имеют полной картины ситуации на поле боя.

Сейчас российская сторона пытается восстановить связь различными способами: прокладывает кабели между позициями, использует локальные сети и альтернативные спутниковые сервисы. Однако, как отмечают эксперты, эффективность этих решений значительно ниже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила агента ФСБ, который "вербовал" украинцев, чтобы зарегистрировать на них российские Старлинки. ФОТО

Аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что Starlink был дешевым и эффективным инструментом, который трудно заменить. По оценкам украинских военных, уровень координации российских сил на данный момент восстановился лишь примерно на 60%.

Дополнительные трудности

Ситуацию осложняют и внутренние проблемы: российские власти ограничивают использование Telegram, продвигая альтернативные государственные решения, которым военные не доверяют.

Советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов отметил, что это может создать дополнительные трудности с координацией на уровне подразделений.

Несмотря на численное превосходство России, эти факторы позволили украинским силам достичь заметных результатов после длительного периода стагнации на фронте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон РФ в январе залетел в правительственный квартал Киева. После этого Маск приказал заблокировать россиянам Starlink, - The Atlantic