ЗСУ скористалися відключенням Starlink у РФ та відбили майже 400 кв. км, - WSJ

Після обмеження доступу росіян до Starlink компанією SpaceX українські сили провели успішні операції та відбили майже 400 кв. км території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як повідомлялось, наприкінці січня компанія Ілона Маска SpaceX обмежила доступ до Starlink через систему "білого списку". Після того як українські військові отримали підтверджений доступ до Starlink, а російські сили втратили його, ситуація на полі бою зазнала помітних змін.

Як розповів український військовий із позивним "Конош", без цього сервісу російські підрозділи фактично повернулися до застарілих засобів зв’язку. Це одразу вплинуло на їхню координацію та швидкість реагування. За оцінками аналітиків, після цього Україна змогла повернути близько 380 квадратних кілометрів територій у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Командир підрозділу "Братство" Олексій Сердюк зазначив, що раніше росіяни могли швидко реагувати на виявлення українських груп, однак тепер час між виявленням і ударом суттєво зріс. Через це ефективність застосування безпілотників значно знизилася.

Перехоплення радіоефіру та хаос

Після втрати супутникового зв’язку російські війська змушені були перейти на радіозв’язок, який українські сили активно перехоплюють. За словами фахівців радіорозвідки, іноді вдається отримувати інформацію навіть про плани противника наперед.

Це дозволило українським підрозділам проводити більш ефективні контратаки, зокрема невеликими мобільними групами в тилу ворога. Командир із позивним "Луна" підкреслив, що вдалося використати слабкі місця у дестабілізованій системі управління противника.

Проблеми з управлінням і координацією

Військові також відзначають, що раніше супутниковий зв’язок відігравав важливу роль у контролі підрозділів РФ. Після його втрати російські військові часто діють ізольовано та не мають повної картини ситуації на полі бою.

Наразі російська сторона намагається відновити зв’язок різними способами: прокладає кабелі між позиціями, використовує локальні мережі та альтернативні супутникові сервіси. Однак, як зазначають експерти, ефективність цих рішень значно нижча.

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Аналітик Майкл Кофман наголосив, що Starlink був дешевим і ефективним інструментом, який важко замінити. За оцінками українських військових, рівень координації російських сил наразі відновився лише приблизно на 60%.

Додаткові труднощі

Ситуацію ускладнюють і внутрішні проблеми: російська влада обмежує використання Telegram, просуваючи альтернативні державні рішення, яким військові не довіряють.

Радник Міноборони України Сергій Бескрестнов зазначив, що це може створити додаткові труднощі з координацією на рівні підрозділів.

Попри чисельну перевагу Росії, ці фактори дали змогу українським силам досягти помітних результатів після тривалого періоду стагнації на фронті.

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