Дрон РФ у січні залетів в урядовий квартал Києва. Після цього Маск наказав заблокувати росіянам Starlink, - The Atlantic

Наприкінці січня 2026 року російський ударний безпілотник прорвався крізь українські системи ППО та пролетів над урядовим кварталом Києва в напрямку Офісу президента. Це спонукало Україну звернутися до Ілона Маска з проханням заблокувати Starlink росіянам на фронті.

Про це пише журналіст Саймон Шустер для видання The Atlantic із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Проліт дрона РФ

Як зазначається, російський дрон летів так низько, що чиновники на сьомому поверсі будівлі Кабінету міністрів могли бачити, як він пролітає під їхніми вікнами. "Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?", - пригадав один неназваний урядовець.

За словами одного з українських чиновників, російський безпілотник БМ-35 врізався в сусідню будівлю і завдав незначних пошкоджень — ніхто не постраждав.

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Рішення Маска та допомога Space X

Невдовзі після цієї атаки Україна звернулася безпосередньо до Ілона Маска по допомогу. Київ попросив заблокувати росіянам термінали Starlink. Тоді новопризначений міністр оборони Михайло Федоров надав Маску докази, що російські війська використовують Starlink, щоб керувати своїми далекобійними дронами, зокрема й БМ-35, що залетів в урядовий квартал.

Зрештою, після серії переговорів з очільником SpaceX Ілоном Маском і його командою українці розробили план: його перший етап набув чинності в останні дні січня, обмеживши можливості використовувати Starlink на дронах для обох сторін.

Але згодом компанія SpaceX, що керує мережею Starlink, потім розробила "білий список" українських користувачів і заблокувала доступ для росіян. Джерело, знайоме з реалізацією плану, розповіло Шустеру, що програмне забезпечення для "білого списку" створили приблизно за день.

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Команда SpaceX, яка стояла за цим, отримала чіткі інструкції від свого керівництва: "Жодних обмежень. Зніміть рукавички. Використовуйте Starlink для будь-чого, щоб допомогти Україні".

За словами співрозмовника Шустера, навіть усередині компанії не було повної зрозумілості щодо того, що саме мотивувало Маска: "Але політичне рішення з боку Маска точно було".