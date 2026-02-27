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Новини Блокування Starlink окупантам
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Дрон РФ у січні залетів в урядовий квартал Києва. Після цього Маск наказав заблокувати росіянам Starlink, - The Atlantic

маск

Наприкінці січня 2026 року російський ударний безпілотник прорвався крізь українські системи ППО та пролетів над урядовим кварталом Києва в напрямку Офісу президента. Це спонукало Україну звернутися до Ілона Маска з проханням заблокувати Starlink росіянам на фронті.

Про це пише журналіст Саймон Шустер для видання The Atlantic із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Проліт дрона РФ

Як зазначається, російський дрон летів так низько, що чиновники на сьомому поверсі будівлі Кабінету міністрів могли бачити, як він пролітає під їхніми вікнами. "Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?", - пригадав один неназваний урядовець.

За словами одного з українських чиновників, російський безпілотник БМ-35 врізався в сусідню будівлю і завдав незначних пошкоджень — ніхто не постраждав.

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Рішення Маска та допомога Space X

Невдовзі після цієї атаки Україна звернулася безпосередньо до Ілона Маска по допомогу. Київ попросив заблокувати росіянам термінали Starlink. Тоді новопризначений міністр оборони Михайло Федоров надав Маску докази, що російські війська використовують Starlink, щоб керувати своїми далекобійними дронами, зокрема й БМ-35, що залетів в урядовий квартал.

  • Зрештою, після серії переговорів з очільником SpaceX Ілоном Маском і його командою українці розробили план: його перший етап набув чинності в останні дні січня, обмеживши можливості використовувати Starlink на дронах для обох сторін.
  • Але згодом компанія SpaceX, що керує мережею Starlink, потім розробила "білий список" українських користувачів і заблокувала доступ для росіян. Джерело, знайоме з реалізацією плану, розповіло Шустеру, що програмне забезпечення для "білого списку" створили приблизно за день.

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Команда SpaceX, яка стояла за цим, отримала чіткі інструкції від свого керівництва: "Жодних обмежень. Зніміть рукавички. Використовуйте Starlink для будь-чого, щоб допомогти Україні".

За словами співрозмовника Шустера, навіть усередині компанії не було повної зрозумілості щодо того, що саме мотивувало Маска: "Але політичне рішення з боку Маска точно було".

Автор: 

Маск Ілон (744) SpaceX (293) дрони (8345) Starlink (349) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+30
Тобто ЗЄшобло просило заблокувати Старлінк саме через атаку на урядовий квартал, а не на пасажирський потяг - Бубочка міг обісратися від переляку, а не через жертви серед пасажирів.
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27.02.2026 19:14 Відповісти
+26
Тобто до цого випадку всіх чиновників все влаштовувало, хоча були можливості, але на микол їм пох. І тільки коли власна дупа запалала - одразу подзвонили Маску. І ці люди нас ведуть у світле майбутнє, чешуть про перемогу і боротьбу із корупцією.
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27.02.2026 19:14 Відповісти
+10
ахаха да конечно именно изза этого, чтоб зелечку не дай бог не контузило, а то Маск не переживет
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27.02.2026 19:10 Відповісти
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ахаха да конечно именно изза этого, чтоб зелечку не дай бог не контузило, а то Маск не переживет
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27.02.2026 19:10 Відповісти
То що, в сраку цілувать?
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27.02.2026 19:11 Відповісти
Боже, цей клінічний дебілоїд Шустер. Навіть не буду читати це знущання над мозком.
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27.02.2026 19:12 Відповісти
Тобто до цого випадку всіх чиновників все влаштовувало, хоча були можливості, але на микол їм пох. І тільки коли власна дупа запалала - одразу подзвонили Маску. І ці люди нас ведуть у світле майбутнє, чешуть про перемогу і боротьбу із корупцією.
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27.02.2026 19:14 Відповісти
Тобто ЗЄшобло просило заблокувати Старлінк саме через атаку на урядовий квартал, а не на пасажирський потяг - Бубочка міг обісратися від переляку, а не через жертви серед пасажирів.
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27.02.2026 19:14 Відповісти
і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?" Джерело: https://censor.net/ua/n3602798

Дійсно і шо це могло бути??! Мабуть дізнаємося тільки коли Трамп повністю разсекретить UFO Files. Цирк да й тільки
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27.02.2026 19:14 Відповісти
Двушечка з Москви повернулась.
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28.02.2026 07:03 Відповісти
Маск не може наказати комусь щось заблокувати. Старлінк керується людьми з відповідним допуском до секретів, якого у Маска просто немає, бо він планокур. Маск тільки володіє контрольним пакетом компанії і все.
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27.02.2026 19:21 Відповісти
Насправді Маск це зіц - предсєдатєль Фунт, який працює на Пентагон, NASA та DARPA. Просто цим організаціям потрібно було дістанціюватися від деяких проектів своїх, щоб люди думали що це цивільні, а не військові проекти. Так само як Цукерберг працює на ЦРУ.
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28.02.2026 06:39 Відповісти
Маск заблокував український Starlink, а не для "обох сторін". Тому що в рашке він ніколи не працював. Чому все журналюги тупі як поліно.
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27.02.2026 19:24 Відповісти
Сємьон Шустров хотів підлизнути, а виставив уряд зєлєнскава цинічними пітарасами.
Так собі, журналіст
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27.02.2026 19:25 Відповісти
Ну це і так не секрет ні для кого
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27.02.2026 19:26 Відповісти
Тобто виходить, що "урядовці" до цього не знали, що в країні йде війна? І що кожен день різні дрони літають і вбивають українців?
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27.02.2026 19:30 Відповісти
А їм POHUY! Це ж навіть не приховується.
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27.02.2026 21:40 Відповісти
цікаво - всі шустери так *******?
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27.02.2026 19:31 Відповісти
У Маска є соратники по айті- технологіям - Пітер Тіль, Алекс Карл , засновники PALANTІR й з перших днів повномасштабної вони працюють на забезпечення розвідданих та аналітики для України . з 2020 р з чисто американської кампанія , вона набула статусу міжнародної й співпрацює з країнами НАТО . Досвід України й розвиток новітініх технологій сьогодні це крута співпраця з Україною.
ПАЛАНТІР й інша айтікомпанія працюють над "айті-куплом "захисту неба . Маск не може бути осторонь , й тут перемагає не поілтика. Трамп ще не захопив його приватну діяльність.
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27.02.2026 19:32 Відповісти
Про це надає інформацію чат ШІ- робите запит про співпрацю PALANTIR- Україна в роки повномасштабної
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27.02.2026 19:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=llvS1vBCmMg

Юрій Рашкін з рубрикою С(умасшедшие)Штати Америки - там теж є про МаскпрацюєнаУкраїну
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27.02.2026 20:15 Відповісти
Завжди пишуть дитячі статті і банальності про те що знає кожен дурень. Але з-за кордону, тому будь-яка ссанина перетворюється в Божу росу.
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27.02.2026 19:37 Відповісти
Нє, канєшно, куди кацапи стріляли ! там же українців немає
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27.02.2026 19:37 Відповісти
Свіжий рейтинг від https://www.dialog.ua/ukr/ukraine/329424_1772185764 Ipsos.
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27.02.2026 19:39 Відповісти
Це же як напружилася дупа у чиновника, що єдина извилина, яка ділить дупу навпіл змогла генерувати таку думку? Шахеди падаючі на Україну були *****.
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27.02.2026 19:44 Відповісти
Ще Маск не такий? Норм мужик
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27.02.2026 19:48 Відповісти
Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?"

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27.02.2026 19:48 Відповісти
Дякуєм Маску та Федорову!
Решта все непотрібний пізд..ж.
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27.02.2026 20:01 Відповісти
Скажіть за що маємо дякувати, за обмеження модливостей старлінка для ЗСУ?
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28.02.2026 15:57 Відповісти
Якому місці в тебе старлінк не працює? Курщина?
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28.02.2026 22:47 Відповісти
Чули про обмеження швидкості для старлінку? Швидкості переміщення?
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01.03.2026 17:04 Відповісти
Щодня гинуть і калічаться люди, руйнуються дома. Але чомусь не спадало на думку звернутися до Маска, поки не залетіло в урядовий квартал.
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27.02.2026 20:11 Відповісти
Маск курнува правильної херсонської трави і закусив правильними карпацькими грибами
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27.02.2026 20:21 Відповісти
Хто знає що за видання The Atlantic?Ніколи не чув про таке,але на це видання дуже часто почала посилатись влада,навіть на телемарафоні цитують це видання.Схоже на проект банкової.
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27.02.2026 20:29 Відповісти
ви би перед тим як якусб єресь пишете, хоть погугліть - The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) - один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США. Заснований в 1857 році в Бостоні.
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27.02.2026 21:05 Відповісти
Ну где-то примерно как никому неизвестные помойки Вашингтон Пост или Файнжншл Таймс. Фигня короче)
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27.02.2026 23:38 Відповісти
кто бы сомневался что наша верховная зрада переживает только за свои сраки
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27.02.2026 20:40 Відповісти
Федоров молодчинка, і на початк війни це він Маска зі старлінком притягнув і зараз виріши в питання
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27.02.2026 21:03 Відповісти
Беззаперчний доказ: ішак дбає лише про власну дупу. Це обкурене чмо грає на почуттях народу, корчачи з себе "патріота- захисника", а насправді ішак мститься українцям, що не оцінюють його "величності". На суху вербу мудака обкуреного!
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27.02.2026 21:13 Відповісти
Зегніздо атакували, і все гвалт на весь світ! А до цього було нормально? Я думаю якщо би весь квартал знесли би надто і не почухався би
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27.02.2026 21:14 Відповісти
"программное обеспечение для "белого списка" создали примерно за день"

А почему с симками так же не сделать?
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27.02.2026 21:26 Відповісти
А ДО ЦЬОГО БУЛО ВСЕ ФІГНЯ
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27.02.2026 23:18 Відповісти
А так можно было?)) тоесть ещё года три назад так можно было?) круто.
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27.02.2026 23:37 Відповісти
 
 