Жінку, яка реєструвала Starlink для окупантів, затримали у Кропивницькому, - ЗМІ
У Кропивницькому викрили жінку, яка за гроші реєструвала термінали Starlink для росіян.
Про це повідомило місцеве видання "Формат", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними слідчих, жінка отримала замовлення від невідомої особи у Telegram.
18 лютого вона прибула до ЦНАПу "Прозорий офіс" для реєстрації термінала, де й була викрита правоохоронцями.
У жінки вилучили мобільний телефон, де виявили листування з невідомою особою.
Державна зрада
Розпочато кримінальне провадження за фактом державної зради. Санкція статті передбача 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
Топ коментарі
+14 Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.02.2026 11:30 Відповісти Посилання
+7 MrStepanovM
показати весь коментар27.02.2026 11:25 Відповісти Посилання
+7 Зэлэный_Змий
показати весь коментар27.02.2026 11:48 Відповісти Посилання
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Навіть не треба геолокацію терміналу визначати. Просто запитати, що і звідки... тупе дебільне (інші на таке не клюють) на першому ж слові обісреться. От як в цьому випадку...
саме з цього і почалася розмова
підари на видумку є хитрими
От і вся арифметика з психологією...
Дивно шо по цим даним на кацапів ще не летять ракети.
А хомячки у коментах радісно хавають лайно
коли ти не рішучій і толерантний готуйся що московит поставить тебе на межу зникнення