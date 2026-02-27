Жінку, яка реєструвала Starlink для окупантів, затримали у Кропивницькому, - ЗМІ

У Кропивницькому викрили жінку, яка за гроші реєструвала термінали Starlink для росіян.

Про це повідомило місцеве видання "Формат", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідчих, жінка отримала замовлення від невідомої особи у Telegram.

18 лютого вона прибула до ЦНАПу "Прозорий офіс" для реєстрації термінала, де й була викрита правоохоронцями.

У жінки вилучили мобільний телефон, де виявили листування з невідомою особою.

Державна зрада

Розпочато кримінальне провадження за фактом державної зради. Санкція статті передбача 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

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Що передувало?

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