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Новини Блокування Starlink окупантам
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Жінку, яка реєструвала Starlink для окупантів, затримали у Кропивницькому, - ЗМІ

Жінка допомагала окупантам реєструвати Starlink

У Кропивницькому викрили жінку, яка за гроші реєструвала термінали Starlink для росіян. 

Про це повідомило місцеве видання "Формат", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідчих, жінка отримала замовлення від невідомої особи у Telegram.

18 лютого вона прибула до ЦНАПу "Прозорий офіс" для реєстрації термінала, де й була викрита правоохоронцями.

У жінки вилучили мобільний телефон, де виявили листування з невідомою особою.

Державна зрада

Розпочато кримінальне провадження за фактом державної зради. Санкція статті передбача 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

Читайте: Рашисти через блокування Starlink відбирають в українців SIM-карти, - Сили оборони Півдня

Що передувало?

Також читайте: Затримано подружжя, яке погодилося зареєструвати Starlink для окупантів: їм загрожує довічне ув’язнення, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кропивницький (375) Starlink (349) Кіровоградська область (667) Кропивницький район (54)
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Топ коментарі
+14
Блін, ну от як донести до цих дегенератів просту істину? Дебіли зрадники, навіть якщо ви вийдете на реального кацапа, а не на провокатора СБУ, то вас всеодно вирахують. Причому вирахують дуже швидко. Це я вам як інженер кажу. Не ведіться на цю хєрню. Нє пропєтляєтє. Це все ловиться на раз-два.
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27.02.2026 11:30 Відповісти
+7
посадіть в чоловічий барак з полоненими кацапами
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27.02.2026 11:25 Відповісти
+7
Можу закластись на пляшку кефіру, що їй на це скажуть "ФІО, телефон і координати коханого, а поки будемо зʼясовувати - посидиш в СІЗО".
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27.02.2026 11:48 Відповісти
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посадіть в чоловічий барак з полоненими кацапами
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27.02.2026 11:25 Відповісти
вони не клюнуть там всі гоміки
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27.02.2026 11:30 Відповісти
ТОді в жіночій барак з полоненими кацапами.
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27.02.2026 11:32 Відповісти
"... й постановили: вражу щуку в річці утопить." - а мо це їй в кайф буде. Не інакше як німфоманка/проститутка (не блдть), за гроші ж.
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27.02.2026 12:22 Відповісти
ти її наказати хочеш чі заохототити ?
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27.02.2026 12:28 Відповісти
Блін, ну от як донести до цих дегенератів просту істину? Дебіли зрадники, навіть якщо ви вийдете на реального кацапа, а не на провокатора СБУ, то вас всеодно вирахують. Причому вирахують дуже швидко. Це я вам як інженер кажу. Не ведіться на цю хєрню. Нє пропєтляєтє. Це все ловиться на раз-два.
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27.02.2026 11:30 Відповісти
І то ще в ЦНАПі, при подачі заявки.
Навіть не треба геолокацію терміналу визначати. Просто запитати, що і звідки... тупе дебільне (інші на таке не клюють) на першому ж слові обісреться. От як в цьому випадку...
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27.02.2026 11:35 Відповісти
Та просте логічне питання. Якого хєра твій кропивницькій старлінк працює десь в Луганську чи на розвалинах Бахмуту? І все, ти приплив на 15 років. Я не розумію як цього можна не розуміти...
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27.02.2026 11:42 Відповісти
вона вам відповість: коханий воює, використовує волонтерський та попросив зареєструвати (до речі саме так вона пояснювала на початку - їй цю легенду кацапи втулили), а вже потім до неї в телефон залізли
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27.02.2026 11:45 Відповісти
Можу закластись на пляшку кефіру, що їй на це скажуть "ФІО, телефон і координати коханого, а поки будемо зʼясовувати - посидиш в СІЗО".
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27.02.2026 11:48 Відповісти
не закладайтеся, пийте на здоров'я
саме з цього і почалася розмова
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27.02.2026 11:49 Відповісти
Ну, а коханий чи його побратими не в спромозі самі Старлінк зареєструвати?
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27.02.2026 12:01 Відповісти
ні. кацапи її навчили версію тулити, шо черга на реєстрацію волонтерських, не встигають, із документами проблема, а також боїться, шо заберуть на загальні потреби, а так буде на ній, тоді не зможуть забрати
підари на видумку є хитрими
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27.02.2026 12:03 Відповісти
Бо 15 років - це коли-небудь, а може, й пропетляти вдасться (бо кожний же недолугий міркує примітивно: "То тільки дурнів ловлять, а я ж розумний!"), а дозу треба зараз, бо нудить, трясе й руки тремтять. А 30 долярів це скільки-то там доз (не знаю я їхні ціни), та хоч одна - але зараз!
От і вся арифметика з психологією...
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27.02.2026 14:33 Відповісти
ШІ підказує, шо місцеположення терміналу старлінку відомо системі з точністю менше 10 м.
Дивно шо по цим даним на кацапів ще не летять ракети.
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27.02.2026 11:47 Відповісти
ракет бркує. От в чому проблема...
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27.02.2026 11:48 Відповісти
Думаю проблема більше в Маску ніж в нестачі ракет. Конфіденціальна інфа. А Маск - той ще прихильник України...
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27.02.2026 11:54 Відповісти
Скоріше 10 см. Бо зловити сигнал з маленької антени на кілька ватт з відстані 500-600 км то не куй пєскова. Та ще і з таким відношенням сигнал/шум щоб до 100 мегабіт швидкість була.
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27.02.2026 13:01 Відповісти
В таких особин залишки мізків перетнули в нижню частину тіла і загрузли там.
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27.02.2026 11:42 Відповісти
Нащо ти їм підказуєш? Хай роблять, нам потрібно очищення.
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27.02.2026 12:01 Відповісти
Я думаю, що хай краще вони не роблять це, ніж зроблять, їх потім спіймають і вони всю решту свого гівняного життя будуть висіти на шиї платників податків десь в тюрязі.
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27.02.2026 12:04 Відповісти
Я впевнений, що ті дебіли, які це роблять, в більшості не ідейні. Просто вирішили бабла полегкому зрубити. А так може переключать свою діяльність на шось законне.
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27.02.2026 12:07 Відповісти
ні-ні-ні, хай ведуться. Виявляти ждунів саме те.
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27.02.2026 12:30 Відповісти
Та ладно, шоб всі українські дебіли слухали мене, то Зєлю ніколи б не обрали президентом. Навіть якщо хтось з цього контингента якимось дивом натрапить на мій комент, то реакція буде "та много он понімаєт в жизні? тут 30 баксов на дороге лежит і дєлать нічєго нє нада".
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27.02.2026 12:40 Відповісти
Очищення. Коли б ще воно відбулось? Так і жили би з такими гнидами разом.
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27.02.2026 11:59 Відповісти
І попереджали,і казали.Але ніт.Дебіли не переводяться.
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27.02.2026 12:11 Відповісти
Вони таке не читають
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27.02.2026 17:49 Відповісти
Цензор вже якісь інфо-помийки часто починає цитувати без жодного офіційного посилання

А хомячки у коментах радісно хавають лайно
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27.02.2026 13:00 Відповісти
А запровадила б Україна інститут негромадянства , 99.9% москвобидла інфільтрованого за останні рокі не малоб права реєстркюувати старлінк ...

коли ти не рішучій і толерантний готуйся що московит поставить тебе на межу зникнення
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27.02.2026 14:09 Відповісти
поховати її живцем
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28.02.2026 09:06 Відповісти
 
 