Рашисти через блокування Starlink відбирають в українців SIM-карти, - Сили оборони Півдня

Російські загарбники на Придніпровському напрямку намагаються отримати доступ до інтернету, конфісковуючи або скуповуючи SIM-карти українських мобільних операторів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"На Придніпровському напрямку в зв'язку із тим, що у них зараз немає Starlink, росіяни намагаються десь знайти, отримати, купити, відібрати у наших SIM-карти українських мобільних операторів GSM - Київстар і Vodafone, адже їм потрібен доступ до мережі інтернет", - розповів він.

За словами речника, йдеться саме про випадки на Придніпровському напрямку, де окупанти шукають альтернативні способи підключення до мережі.

"Намагаються усілякими різними шляхами придбати (SIM-карти українських мобільних операторів. - Ред.), в когось конфіскувати", - підсумував Волошин.

