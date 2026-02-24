Рашисти через блокування Starlink відбирають в українців SIM-карти, - Сили оборони Півдня

Блокування Starlink: як окупанти намагаються обходити обмеження?

Російські загарбники на Придніпровському напрямку намагаються отримати доступ до інтернету, конфісковуючи або скуповуючи SIM-карти українських мобільних операторів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"На Придніпровському напрямку в зв'язку із тим, що у них зараз немає Starlink, росіяни намагаються десь знайти, отримати, купити, відібрати у наших SIM-карти українських мобільних операторів GSM - Київстар і Vodafone, адже їм потрібен доступ до мережі інтернет", - розповів він.

За словами речника, йдеться саме про випадки на Придніпровському напрямку, де окупанти шукають альтернативні способи підключення до мережі.

"Намагаються усілякими різними шляхами придбати (SIM-карти українських мобільних операторів. - Ред.), в когось конфіскувати", - підсумував Волошин.

Що передувало?

Топ коментарі
теж довічне хто віддав і не повідомив СБУ,як і з Старлінк
24.02.2026 15:03 Відповісти
Т.е если купил карту по докам её не отнимут?
24.02.2026 16:01 Відповісти
Старлінк тим і цінний, що йому базових станцій не треба, поставив де завгодно - і уперед.
24.02.2026 15:02 Відповісти
маю трошки тільки для себе
24.02.2026 15:01 Відповісти
Старлінк тим і цінний, що йому базових станцій не треба, поставив де завгодно - і уперед.
А що скаже товариш пан Федоров?
24.02.2026 15:03 Відповісти
довічне
я про способи боротьби...із цим
24.02.2026 15:10 Відповісти
так у них сімки примусово забирають - окупована територія!
Навіть отримання болотняного паспорта не є злочин....
24.02.2026 15:13 Відповісти
«Сім сім, закрийся!»
24.02.2026 15:16 Відповісти
Час продавати сім карти по докам.
24.02.2026 15:30 Відповісти
І чим це особливо допоможе? Будуть через підставних осіб організовувати сотні фоп/лтд, закупати хоч тисячі сім-ок, розподіляти, як розподіляли старлінки.

Тут питання інше цікаве: с хєра українські мобільні мережі працюють (якщо працюють) на ЛБЗ і в оперативно-тактичному тилу засрашиців? С хєра працюють сім-ки українських операторів на окупованій території взагалі? У "українських" мобільних операторів що, договори на роумінг з засрашкою на роботу на окупованих територіях?

PS: я розумію про розвідку, про зв'язок, про все що завгодно... Але ось - ********* просто взяв і почав у військових цілях експлуатувати "цивільний" зв'язок. Тепер - систематично для лінійних підрозділів, а не тільки в контррозвідувальних цілях...
24.02.2026 20:33 Відповісти
ну значить арахамія з *********** та їх потужною шайкою, зараз бізнес замутять, на їх улюбленому південному напрямку.
