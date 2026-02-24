Рашисти через блокування Starlink відбирають в українців SIM-карти, - Сили оборони Півдня
Російські загарбники на Придніпровському напрямку намагаються отримати доступ до інтернету, конфісковуючи або скуповуючи SIM-карти українських мобільних операторів.
Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"На Придніпровському напрямку в зв'язку із тим, що у них зараз немає Starlink, росіяни намагаються десь знайти, отримати, купити, відібрати у наших SIM-карти українських мобільних операторів GSM - Київстар і Vodafone, адже їм потрібен доступ до мережі інтернет", - розповів він.
За словами речника, йдеться саме про випадки на Придніпровському напрямку, де окупанти шукають альтернативні способи підключення до мережі.
"Намагаються усілякими різними шляхами придбати (SIM-карти українських мобільних операторів. - Ред.), в когось конфіскувати", - підсумував Волошин.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
товаришпан Федоров?
Навіть отримання болотняного паспорта не є злочин....
Тут питання інше цікаве: с хєра українські мобільні мережі працюють (якщо працюють) на ЛБЗ і в оперативно-тактичному тилу засрашиців? С хєра працюють сім-ки українських операторів на окупованій території взагалі? У "українських" мобільних операторів що, договори на роумінг з засрашкою на роботу на окупованих територіях?
PS: я розумію про розвідку, про зв'язок, про все що завгодно... Але ось - ********* просто взяв і почав у військових цілях експлуатувати "цивільний" зв'язок. Тепер - систематично для лінійних підрозділів, а не тільки в контррозвідувальних цілях...