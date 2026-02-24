Рашисты из-за блокировки Starlink отбирают у украинцев SIM-карты, - Силы обороны Юга
Российские захватчики на Приднепровском направлении пытаются получить доступ к интернету, конфискуя или скупая SIM-карты украинских мобильных операторов.
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
"На Приднепровском направлении в связи с тем, что у них сейчас нет Starlink, россияне пытаются где-то найти, получить, купить, отобрать у наших SIM-карты украинских мобильных операторов GSM - Киевстар и Vodafone, ведь им нужен доступ к сети интернет", - рассказал он.
По словам спикера, речь идет именно о случаях на Приднепровском направлении, где оккупанты ищут альтернативные способы подключения к сети.
"Пытаются всеми возможными способами приобрести (SIM-карты украинских мобильных операторов. - Ред.), у кого-то конфисковать", - подытожил Волошин.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
товаришпан Федоров?
Навіть отримання болотняного паспорта не є злочин....
Тут питання інше цікаве: с хєра українські мобільні мережі працюють (якщо працюють) на ЛБЗ і в оперативно-тактичному тилу засрашиців? С хєра працюють сім-ки українських операторів на окупованій території взагалі? У "українських" мобільних операторів що, договори на роумінг з засрашкою на роботу на окупованих територіях?
PS: я розумію про розвідку, про зв'язок, про все що завгодно... Але ось - ********* просто взяв і почав у військових цілях експлуатувати "цивільний" зв'язок. Тепер - систематично для лінійних підрозділів, а не тільки в контррозвідувальних цілях...