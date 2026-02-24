РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7757 посетителей онлайн
Новости Блокировка Starlink оккупантам
4 619 13

Рашисты из-за блокировки Starlink отбирают у украинцев SIM-карты, - Силы обороны Юга

Блокировка Starlink: как оккупанты пытаются обходить ограничения?

Российские захватчики на Приднепровском направлении пытаются получить доступ к интернету, конфискуя или скупая SIM-карты украинских мобильных операторов.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"На Приднепровском направлении в связи с тем, что у них сейчас нет Starlink, россияне пытаются где-то найти, получить, купить, отобрать у наших SIM-карты украинских мобильных операторов GSM - Киевстар и Vodafone, ведь им нужен доступ к сети интернет", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем зависеть от того, что употребляет Маск", - известный производитель дронов Яценко призвал Минобороны найти альтернативу Starlink. ВИДЕО

По словам спикера, речь идет именно о случаях на Приднепровском направлении, где оккупанты ищут альтернативные способы подключения к сети.

"Пытаются всеми возможными способами приобрести (SIM-карты украинских мобильных операторов. - Ред.), у кого-то конфисковать", - подытожил Волошин.

Читайте: Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине, - Минцифры

Что предшествовало?

Читайте также: После блокировки Starlink россияне усилили удары КАБами: более 100 в день, - Силы обороны юга

Автор: 

армия РФ (10448) связь (42) Starlink (119)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
теж довічне хто віддав і не повідомив СБУ,як і з Старлінк
показать весь комментарий
24.02.2026 15:03 Ответить
+2
Т.е если купил карту по докам её не отнимут?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:01 Ответить
+1
Старлінк тим і цінний, що йому базових станцій не треба, поставив де завгодно - і уперед.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
маю трошки тільки для себе
показать весь комментарий
24.02.2026 15:01 Ответить
Старлінк тим і цінний, що йому базових станцій не треба, поставив де завгодно - і уперед.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:02 Ответить
теж довічне хто віддав і не повідомив СБУ,як і з Старлінк
показать весь комментарий
24.02.2026 15:03 Ответить
А що скаже товариш пан Федоров?
показать весь комментарий
24.02.2026 15:03 Ответить
довічне
показать весь комментарий
24.02.2026 15:04 Ответить
я про способи боротьби...із цим
показать весь комментарий
24.02.2026 15:10 Ответить
довічне
показать весь комментарий
24.02.2026 15:11 Ответить
так у них сімки примусово забирають - окупована територія!
Навіть отримання болотняного паспорта не є злочин....
показать весь комментарий
24.02.2026 15:13 Ответить
«Сім сім, закрийся!»
показать весь комментарий
24.02.2026 15:16 Ответить
Час продавати сім карти по докам.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:30 Ответить
Т.е если купил карту по докам её не отнимут?
показать весь комментарий
24.02.2026 16:01 Ответить
І чим це особливо допоможе? Будуть через підставних осіб організовувати сотні фоп/лтд, закупати хоч тисячі сім-ок, розподіляти, як розподіляли старлінки.

Тут питання інше цікаве: с хєра українські мобільні мережі працюють (якщо працюють) на ЛБЗ і в оперативно-тактичному тилу засрашиців? С хєра працюють сім-ки українських операторів на окупованій території взагалі? У "українських" мобільних операторів що, договори на роумінг з засрашкою на роботу на окупованих територіях?

PS: я розумію про розвідку, про зв'язок, про все що завгодно... Але ось - ********* просто взяв і почав у військових цілях експлуатувати "цивільний" зв'язок. Тепер - систематично для лінійних підрозділів, а не тільки в контррозвідувальних цілях...
показать весь комментарий
24.02.2026 20:33 Ответить
ну значить арахамія з *********** та їх потужною шайкою, зараз бізнес замутять, на їх улюбленому південному напрямку.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:49 Ответить
 
 