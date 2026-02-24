Рашисты из-за блокировки Starlink отбирают у украинцев SIM-карты, - Силы обороны Юга

Российские захватчики на Приднепровском направлении пытаются получить доступ к интернету, конфискуя или скупая SIM-карты украинских мобильных операторов.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"На Приднепровском направлении в связи с тем, что у них сейчас нет Starlink, россияне пытаются где-то найти, получить, купить, отобрать у наших SIM-карты украинских мобильных операторов GSM - Киевстар и Vodafone, ведь им нужен доступ к сети интернет", - рассказал он.

По словам спикера, речь идет именно о случаях на Приднепровском направлении, где оккупанты ищут альтернативные способы подключения к сети.

"Пытаются всеми возможными способами приобрести (SIM-карты украинских мобильных операторов. - Ред.), у кого-то конфисковать", - подытожил Волошин.

Что предшествовало?

