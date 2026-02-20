Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине, - Минцифры
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша передала Украине 29 000 терминалов Starlink и сейчас поддерживает их работу.
Об этом сообщили в Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.
Работа Starlink
Отмечается, что бесперебойный интернет является основой для работы цифрового государства.
"Во время полномасштабной войны терминалы Starlink позволяют больницам, школам, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время самых тяжелых блэкаутов", - рассказали в Минцифры.
Польша финансирует работу Starlink
Также отмечается, что Польша является стратегическим и надежным партнером Украины. За время полномасштабной войны Польша передала более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу. Это колоссальный вклад в устойчивость Украины.
"Благодарны вице-премьеру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительству Польши за непоколебимую поддержку, солидарность и открытость к сотрудничеству", - добавили в министерстве.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
