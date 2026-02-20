РУС
Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине, - Минцифры

Польша продолжает финансировать работу Starlink

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша передала Украине 29 000 терминалов Starlink и сейчас поддерживает их работу.

Об этом сообщили в Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

Работа Starlink

Отмечается, что бесперебойный интернет является основой для работы цифрового государства.

"Во время полномасштабной войны терминалы Starlink позволяют больницам, школам, объектам критической инфраструктуры и прифронтовым регионам оставаться на связи даже во время самых тяжелых блэкаутов", - рассказали в Минцифры.

Польша финансирует работу Starlink

Также отмечается, что Польша является стратегическим и надежным партнером Украины. За время полномасштабной войны Польша передала более 29 000 терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу. Это колоссальный вклад в устойчивость Украины.

"Благодарны вице-премьеру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительству Польши за непоколебимую поддержку, солидарность и открытость к сотрудничеству", - добавили в министерстве.

Что предшествовало?

