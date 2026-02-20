Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні, - Мінцифри
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні 29 000 терміналів Starlink і нині підтримує їхню роботу.
Про це повідомили в Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
Робота Starlink
Наголошується, що безперебійний інтернет є основою для роботи цифрової держави.
"У час повномасштабної війни термінали Starlink дають змогу лікарням, школам, об’єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на звʼязку навіть під час найважчих блекаутів", - розповіли у Мінцифри.
Польща фінансує роботу Starlink
Також зауважується, що Польща є стратегічним і надійним партнером України. За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їхню роботу. Це колосальний внесок у стійкість України.
"Вдячні віцепремʼєру й міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому Уряду Польщі за непохитну підтримку, солідарність і відкритість до співпраці", - додали в міністерстві.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
