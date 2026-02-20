Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні, - Мінцифри

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні 29 000 терміналів Starlink і нині підтримує їхню роботу.

Про це повідомили в Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робота Starlink

Наголошується, що безперебійний інтернет є основою для роботи цифрової держави.

"У час повномасштабної війни термінали Starlink дають змогу лікарням, школам, об’єктам критичної інфраструктури та прифронтовим регіонам залишатися на звʼязку навіть під час найважчих блекаутів", - розповіли у Мінцифри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія профінансує закупівлю супутників Starlink для України

Польща фінансує роботу Starlink

Також зауважується, що Польща є стратегічним і надійним партнером України. За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їхню роботу. Це колосальний внесок у стійкість України.

Також читайте: Верифікація Starlink тепер доступна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти, - Мінцифри

"Вдячні віцепремʼєру й міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому Уряду Польщі за непохитну підтримку, солідарність і відкритість до співпраці", - додали в міністерстві.

Що передувало?