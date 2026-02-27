РУС
Новости
3 698 28

Женщину, регистрировавшую Starlink для оккупантов, задержали в Кропивницком, - СМИ

Женщина помогала оккупантам регистрировать Starlink

В Кропивницком разоблачили женщину, которая за деньги регистрировала терминалы Starlink для россиян. 

Об этом сообщило местное издание "Формат", информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Что известно

По данным следователей, женщина получила заказ от неизвестного лица в Telegram.

18 февраля она прибыла в ЦНАП "Прозорий офіс" для регистрации терминала, где и была разоблачена правоохранителями.

У женщины изъяли мобильный телефон, где обнаружили переписку с неизвестным лицом.

Государственная измена

Начато уголовное производство по факту государственной измены. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Читайте также: Задержана супружеская пара, которая согласилась зарегистрировать Starlink для оккупантов: им грозит пожизненное заключение, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кропивницький (77) Starlink (121) Кировоградская область (162) Кропивницкий район (41)
Топ комментарии
+12
Блін, ну от як донести до цих дегенератів просту істину? Дебіли зрадники, навіть якщо ви вийдете на реального кацапа, а не на провокатора СБУ, то вас всеодно вирахують. Причому вирахують дуже швидко. Це я вам як інженер кажу. Не ведіться на цю хєрню. Нє пропєтляєтє. Це все ловиться на раз-два.
27.02.2026 11:30 Ответить
+5
посадіть в чоловічий барак з полоненими кацапами
27.02.2026 11:25 Ответить
+5
Можу закластись на пляшку кефіру, що їй на це скажуть "ФІО, телефон і координати коханого, а поки будемо зʼясовувати - посидиш в СІЗО".
27.02.2026 11:48 Ответить
посадіть в чоловічий барак з полоненими кацапами
27.02.2026 11:25 Ответить
вони не клюнуть там всі гоміки
27.02.2026 11:30 Ответить
ТОді в жіночій барак з полоненими кацапами.
27.02.2026 11:32 Ответить
"... й постановили: вражу щуку в річці утопить." - а мо це їй в кайф буде. Не інакше як німфоманка/проститутка (не блдть), за гроші ж.
27.02.2026 12:22 Ответить
ти її наказати хочеш чі заохототити ?
27.02.2026 12:28 Ответить
Блін, ну от як донести до цих дегенератів просту істину? Дебіли зрадники, навіть якщо ви вийдете на реального кацапа, а не на провокатора СБУ, то вас всеодно вирахують. Причому вирахують дуже швидко. Це я вам як інженер кажу. Не ведіться на цю хєрню. Нє пропєтляєтє. Це все ловиться на раз-два.
27.02.2026 11:30 Ответить
І то ще в ЦНАПі, при подачі заявки.
Навіть не треба геолокацію терміналу визначати. Просто запитати, що і звідки... тупе дебільне (інші на таке не клюють) на першому ж слові обісреться. От як в цьому випадку...
27.02.2026 11:35 Ответить
Та просте логічне питання. Якого хєра твій кропивницькій старлінк працює десь в Луганську чи на розвалинах Бахмуту? І все, ти приплив на 15 років. Я не розумію як цього можна не розуміти...
27.02.2026 11:42 Ответить
вона вам відповість: коханий воює, використовує волонтерський та попросив зареєструвати (до речі саме так вона пояснювала на початку - їй цю легенду кацапи втулили), а вже потім до неї в телефон залізли
27.02.2026 11:45 Ответить
Можу закластись на пляшку кефіру, що їй на це скажуть "ФІО, телефон і координати коханого, а поки будемо зʼясовувати - посидиш в СІЗО".
27.02.2026 11:48 Ответить
не закладайтеся, пийте на здоров'я
саме з цього і почалася розмова
27.02.2026 11:49 Ответить
Ну, а коханий чи його побратими не в спромозі самі Старлінк зареєструвати?
27.02.2026 12:01 Ответить
ні. кацапи її навчили версію тулити, шо черга на реєстрацію волонтерських, не встигають, із документами проблема, а також боїться, шо заберуть на загальні потреби, а так буде на ній, тоді не зможуть забрати
підари на видумку є хитрими
27.02.2026 12:03 Ответить
Бо 15 років - це коли-небудь, а може, й пропетляти вдасться (бо кожний же недолугий міркує примітивно: "То тільки дурнів ловлять, а я ж розумний!"), а дозу треба зараз, бо нудить, трясе й руки тремтять. А 30 долярів це скільки-то там доз (не знаю я їхні ціни), та хоч одна - але зараз!
От і вся арифметика з психологією...
27.02.2026 14:33 Ответить
ШІ підказує, шо місцеположення терміналу старлінку відомо системі з точністю менше 10 м.
Дивно шо по цим даним на кацапів ще не летять ракети.
27.02.2026 11:47 Ответить
ракет бркує. От в чому проблема...
27.02.2026 11:48 Ответить
Думаю проблема більше в Маску ніж в нестачі ракет. Конфіденціальна інфа. А Маск - той ще прихильник України...
27.02.2026 11:54 Ответить
Скоріше 10 см. Бо зловити сигнал з маленької антени на кілька ватт з відстані 500-600 км то не куй пєскова. Та ще і з таким відношенням сигнал/шум щоб до 100 мегабіт швидкість була.
27.02.2026 13:01 Ответить
В таких особин залишки мізків перетнули в нижню частину тіла і загрузли там.
27.02.2026 11:42 Ответить
Нащо ти їм підказуєш? Хай роблять, нам потрібно очищення.
27.02.2026 12:01 Ответить
Я думаю, що хай краще вони не роблять це, ніж зроблять, їх потім спіймають і вони всю решту свого гівняного життя будуть висіти на шиї платників податків десь в тюрязі.
27.02.2026 12:04 Ответить
Я впевнений, що ті дебіли, які це роблять, в більшості не ідейні. Просто вирішили бабла полегкому зрубити. А так може переключать свою діяльність на шось законне.
27.02.2026 12:07 Ответить
ні-ні-ні, хай ведуться. Виявляти ждунів саме те.
27.02.2026 12:30 Ответить
Та ладно, шоб всі українські дебіли слухали мене, то Зєлю ніколи б не обрали президентом. Навіть якщо хтось з цього контингента якимось дивом натрапить на мій комент, то реакція буде "та много он понімаєт в жизні? тут 30 баксов на дороге лежит і дєлать нічєго нє нада".
27.02.2026 12:40 Ответить
Очищення. Коли б ще воно відбулось? Так і жили би з такими гнидами разом.
27.02.2026 11:59 Ответить
І попереджали,і казали.Але ніт.Дебіли не переводяться.
27.02.2026 12:11 Ответить
Цензор вже якісь інфо-помийки часто починає цитувати без жодного офіційного посилання

А хомячки у коментах радісно хавають лайно
27.02.2026 13:00 Ответить
А запровадила б Україна інститут негромадянства , 99.9% москвобидла інфільтрованого за останні рокі не малоб права реєстркюувати старлінк ...

коли ти не рішучій і толерантний готуйся що московит поставить тебе на межу зникнення
27.02.2026 14:09 Ответить
 
 