Женщину, регистрировавшую Starlink для оккупантов, задержали в Кропивницком, - СМИ
В Кропивницком разоблачили женщину, которая за деньги регистрировала терминалы Starlink для россиян.
Об этом сообщило местное издание "Формат", информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По данным следователей, женщина получила заказ от неизвестного лица в Telegram.
18 февраля она прибыла в ЦНАП "Прозорий офіс" для регистрации терминала, где и была разоблачена правоохранителями.
У женщины изъяли мобильный телефон, где обнаружили переписку с неизвестным лицом.
Государственная измена
Начато уголовное производство по факту государственной измены. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
Навіть не треба геолокацію терміналу визначати. Просто запитати, що і звідки... тупе дебільне (інші на таке не клюють) на першому ж слові обісреться. От як в цьому випадку...
саме з цього і почалася розмова
підари на видумку є хитрими
От і вся арифметика з психологією...
Дивно шо по цим даним на кацапів ще не летять ракети.
А хомячки у коментах радісно хавають лайно
коли ти не рішучій і толерантний готуйся що московит поставить тебе на межу зникнення