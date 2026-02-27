Женщину, регистрировавшую Starlink для оккупантов, задержали в Кропивницком, - СМИ

В Кропивницком разоблачили женщину, которая за деньги регистрировала терминалы Starlink для россиян.

Об этом сообщило местное издание "Формат", информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным следователей, женщина получила заказ от неизвестного лица в Telegram.

18 февраля она прибыла в ЦНАП "Прозорий офіс" для регистрации терминала, где и была разоблачена правоохранителями.

У женщины изъяли мобильный телефон, где обнаружили переписку с неизвестным лицом.

Государственная измена

Начато уголовное производство по факту государственной измены. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что предшествовало?

