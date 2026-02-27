Дрон РФ в январе залетел в правительственный квартал Киева. После этого Маск приказал заблокировать россиянам Starlink, - The Atlantic

В конце января 2026 года российский ударный беспилотник прорвался через украинские системы ПВО и пролетел над правительственным кварталом Киева в направлении Офиса президента. Это побудило Украину обратиться к Илону Маску с просьбой заблокировать Starlink россиянам на фронте.

Об этом пишет журналист Саймон Шустер для издания The Atlantic со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Пролет дрона РФ

Как отмечается, российский дрон летел так низко, что чиновники на седьмом этаже здания Кабинета Министров могли видеть, как он пролетает под их окнами. "Куча людей увидела это и бегала вокруг, спрашивая: "Что это, черт возьми, было?" - вспомнил один неназванный чиновник.

По словам одного из украинских чиновников, российский беспилотник БМ-35 врезался в соседнее здание и нанес незначительные повреждения — никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщину, которая регистрировала Starlink для оккупантов, задержали в Кропивницком, - СМИ

Решение Маска и помощь Space X

Вскоре после этой атаки Украина обратилась напрямую к Илону Маску за помощью. Киев попросил заблокировать россиянам терминалы Starlink. Тогда новоназначенный министр обороны Михаил Федоров предоставил Маску доказательства, что российские войска используют Starlink, чтобы управлять своими дальнобойными дронами, в том числе и БМ-35, который залетел в правительственный квартал.

В конце концов, после серии переговоров с главой SpaceX Илоном Маском и его командой украинцы разработали план: его первый этап вступил в силу в последние дни января, ограничив возможности использовать Starlink на дронах для обеих сторон.

Но впоследствии компания SpaceX, управляющая сетью Starlink, разработала "белый список" украинских пользователей и заблокировала доступ для россиян. Источник, знакомый с реализацией плана, рассказал Шустеру, что программное обеспечение для "белого списка" создали примерно за день.

Читайте также: Сикорский поблагодарил Маска за отключение россиян от Starlink: Лучше поздно, чем никогда

Команда SpaceX, которая стояла за этим, получила четкие инструкции от своего руководства:"Никаких ограничений. Снимите перчатки. Используйте Starlink для чего угодно, чтобы помочь Украине".

По словам собеседника Шустера, даже внутри компании не было полной ясности относительно того, что именно мотивировало Маска: "Но политическое решение со стороны Маска точно было".