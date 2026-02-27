РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8442 посетителя онлайн
Новости Блокировка Starlink оккупантам
4 176 33

Дрон РФ в январе залетел в правительственный квартал Киева. После этого Маск приказал заблокировать россиянам Starlink, - The Atlantic

маск

В конце января 2026 года российский ударный беспилотник прорвался через украинские системы ПВО и пролетел над правительственным кварталом Киева в направлении Офиса президента. Это побудило Украину обратиться к Илону Маску с просьбой заблокировать Starlink россиянам на фронте.

Об этом пишет журналист Саймон Шустер для издания The Atlantic со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Пролет дрона РФ

Как отмечается, российский дрон летел так низко, что чиновники на седьмом этаже здания Кабинета Министров могли видеть, как он пролетает под их окнами. "Куча людей увидела это и бегала вокруг, спрашивая: "Что это, черт возьми, было?" - вспомнил один неназванный чиновник.

По словам одного из украинских чиновников, российский беспилотник БМ-35 врезался в соседнее здание и нанес незначительные повреждения — никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщину, которая регистрировала Starlink для оккупантов, задержали в Кропивницком, - СМИ

Решение Маска и помощь Space X

Вскоре после этой атаки Украина обратилась напрямую к Илону Маску за помощью. Киев попросил заблокировать россиянам терминалы Starlink. Тогда новоназначенный министр обороны Михаил Федоров предоставил Маску доказательства, что российские войска используют Starlink, чтобы управлять своими дальнобойными дронами, в том числе и БМ-35, который залетел в правительственный квартал.

  • В конце концов, после серии переговоров с главой SpaceX Илоном Маском и его командой украинцы разработали план: его первый этап вступил в силу в последние дни января, ограничив возможности использовать Starlink на дронах для обеих сторон.
  • Но впоследствии компания SpaceX, управляющая сетью Starlink, разработала "белый список" украинских пользователей и заблокировала доступ для россиян. Источник, знакомый с реализацией плана, рассказал Шустеру, что программное обеспечение для "белого списка" создали примерно за день.

Читайте также: Сикорский поблагодарил Маска за отключение россиян от Starlink: Лучше поздно, чем никогда

Команда SpaceX, которая стояла за этим, получила четкие инструкции от своего руководства:"Никаких ограничений. Снимите перчатки. Используйте Starlink для чего угодно, чтобы помочь Украине".

По словам собеседника Шустера, даже внутри компании не было полной ясности относительно того, что именно мотивировало Маска: "Но политическое решение со стороны Маска точно было".

Автор: 

Маск Илон (164) SpaceX (13) дроны (4814) Starlink (121) война в Украине (7403)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Тобто ЗЄшобло просило заблокувати Старлінк саме через атаку на урядовий квартал, а не на пасажирський потяг - Бубочка міг обісратися від переляку, а не через жертви серед пасажирів.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:14 Ответить
+16
Тобто до цого випадку всіх чиновників все влаштовувало, хоча були можливості, але на микол їм пох. І тільки коли власна дупа запалала - одразу подзвонили Маску. І ці люди нас ведуть у світле майбутнє, чешуть про перемогу і боротьбу із корупцією.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:14 Ответить
+6
ахаха да конечно именно изза этого, чтоб зелечку не дай бог не контузило, а то Маск не переживет
показать весь комментарий
27.02.2026 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ахаха да конечно именно изза этого, чтоб зелечку не дай бог не контузило, а то Маск не переживет
показать весь комментарий
27.02.2026 19:10 Ответить
То що, в сраку цілувать?
показать весь комментарий
27.02.2026 19:11 Ответить
Боже, цей клінічний дебілоїд Шустер. Навіть не буду читати це знущання над мозком.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:12 Ответить
Тобто до цого випадку всіх чиновників все влаштовувало, хоча були можливості, але на микол їм пох. І тільки коли власна дупа запалала - одразу подзвонили Маску. І ці люди нас ведуть у світле майбутнє, чешуть про перемогу і боротьбу із корупцією.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:14 Ответить
Тобто ЗЄшобло просило заблокувати Старлінк саме через атаку на урядовий квартал, а не на пасажирський потяг - Бубочка міг обісратися від переляку, а не через жертви серед пасажирів.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:14 Ответить
і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?" Джерело: https://censor.net/ua/n3602798

Дійсно і шо це могло бути??! Мабуть дізнаємося тільки коли Трамп повністю разсекретить UFO Files. Цирк да й тільки
показать весь комментарий
27.02.2026 19:14 Ответить
Маск не може наказати комусь щось заблокувати. Старлінк керується людьми з відповідним допуском до секретів, якого у Маска просто немає, бо він планокур. Маск тільки володіє контрольним пакетом компанії і все.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:21 Ответить
Маск заблокував український Starlink, а не для "обох сторін". Тому що в рашке він ніколи не працював. Чому все журналюги тупі як поліно.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:24 Ответить
Сємьон Шустров хотів підлизнути, а виставив уряд зєлєнскава цинічними пітарасами.
Так собі, журналіст
показать весь комментарий
27.02.2026 19:25 Ответить
Ну це і так не секрет ні для кого
показать весь комментарий
27.02.2026 19:26 Ответить
Тобто виходить, що "урядовці" до цього не знали, що в країні йде війна? І що кожен день різні дрони літають і вбивають українців?
показать весь комментарий
27.02.2026 19:30 Ответить
А їм POHUY! Це ж навіть не приховується.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:40 Ответить
цікаво - всі шустери так *******?
показать весь комментарий
27.02.2026 19:31 Ответить
У Маска є соратники по айті- технологіям - Пітер Тіль, Алекс Карл , засновники PALANTІR й з перших днів повномасштабної вони працюють на забезпечення розвідданих та аналітики для України . з 2020 р з чисто американської кампанія , вона набула статусу міжнародної й співпрацює з країнами НАТО . Досвід України й розвиток новітініх технологій сьогодні це крута співпраця з Україною.
ПАЛАНТІР й інша айтікомпанія працюють над "айті-куплом "захисту неба . Маск не може бути осторонь , й тут перемагає не поілтика. Трамп ще не захопив його приватну діяльність.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:32 Ответить
Про це надає інформацію чат ШІ- робите запит про співпрацю PALANTIR- Україна в роки повномасштабної
показать весь комментарий
27.02.2026 19:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=llvS1vBCmMg

Юрій Рашкін з рубрикою С(умасшедшие)Штати Америки - там теж є про МаскпрацюєнаУкраїну
показать весь комментарий
27.02.2026 20:15 Ответить
Завжди пишуть дитячі статті і банальності про те що знає кожен дурень. Але з-за кордону, тому будь-яка ссанина перетворюється в Божу росу.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:37 Ответить
Нє, канєшно, куди кацапи стріляли ! там же українців немає
показать весь комментарий
27.02.2026 19:37 Ответить
Свіжий рейтинг від https://www.dialog.ua/ukr/ukraine/329424_1772185764 Ipsos.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:39 Ответить
Це же як напружилася дупа у чиновника, що єдина извилина, яка ділить дупу навпіл змогла генерувати таку думку? Шахеди падаючі на Україну були *****.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:44 Ответить
Ще Маск не такий? Норм мужик
показать весь комментарий
27.02.2026 19:48 Ответить
Купа людей побачила це і бігала навколо, питаючи: "Що це, чорт забирай, було?"

показать весь комментарий
27.02.2026 19:48 Ответить
Дякуєм Маску та Федорову!
Решта все непотрібний пізд..ж.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:01 Ответить
Щодня гинуть і калічаться люди, руйнуються дома. Але чомусь не спадало на думку звернутися до Маска, поки не залетіло в урядовий квартал.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:11 Ответить
Маск курнува правильної херсонської трави і закусив правильними карпацькими грибами
показать весь комментарий
27.02.2026 20:21 Ответить
Хто знає що за видання The Atlantic?Ніколи не чув про таке,але на це видання дуже часто почала посилатись влада,навіть на телемарафоні цитують це видання.Схоже на проект банкової.
показать весь комментарий
27.02.2026 20:29 Ответить
ви би перед тим як якусб єресь пишете, хоть погугліть - The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) - один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США. Заснований в 1857 році в Бостоні.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:05 Ответить
кто бы сомневался что наша верховная зрада переживает только за свои сраки
показать весь комментарий
27.02.2026 20:40 Ответить
Федоров молодчинка, і на початк війни це він Маска зі старлінком притягнув і зараз виріши в питання
показать весь комментарий
27.02.2026 21:03 Ответить
Беззаперчний доказ: ішак дбає лише про власну дупу. Це обкурене чмо грає на почуттях народу, корчачи з себе "патріота- захисника", а насправді ішак мститься українцям, що не оцінюють його "величності". На суху вербу мудака обкуреного!
показать весь комментарий
27.02.2026 21:13 Ответить
Зегніздо атакували, і все гвалт на весь світ! А до цього було нормально? Я думаю якщо би весь квартал знесли би надто і не почухався би
показать весь комментарий
27.02.2026 21:14 Ответить
"программное обеспечение для "белого списка" создали примерно за день"

А почему с симками так же не сделать?
показать весь комментарий
27.02.2026 21:26 Ответить
 
 