До 20% "Шахедів" оснащені системою онлайн-керування з РФ, - Бескрестнов (Флеш)

Приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.

Про це в телеефірі повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, відповідаючи на запитання щодо поширеності серед "Шахедів" технології онлайн-керування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Керування "Шахедами"

"Дуже поширена. Зараз ми бачимо, що приблизно 20% цих "Шахедів" мають онлайн-керування завдяки мережі з території Російської Федерації", - сказав він.

Удар по будинку Бескрестнова

Бескрестнов також розповів про свій стан після інциденту з влучанням у його будинок реактивного "Шахеда".

"Зараз трохи є проблеми зі здоров'ям, але найголовніше, що я залишився живий. Я маю бажання працювати далі для захисту нашої країни", - наголосив він.

"Флеш" додав, що внаслідок атаки його житло та майно повністю знищені.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що керований реактивний "Шахед" зруйнував будинок радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

