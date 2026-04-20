УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Шахед знищив будинок Флеша
2 967 8

До 20% "Шахедів" оснащені системою онлайн-керування з РФ, - Бескрестнов (Флеш)

Онлайн керування Шахедом

Приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.

Про це в телеефірі повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, відповідаючи на запитання щодо поширеності серед "Шахедів" технології онлайн-керування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Керування "Шахедами"

"Дуже поширена. Зараз ми бачимо, що приблизно 20% цих "Шахедів" мають онлайн-керування завдяки мережі з території Російської Федерації", - сказав він.

Також читайте: ЗСУ зможуть збивати "Шахеди" над водоймами завдяки новій технології, - командир підрозділу TERRA Волохов

Удар по будинку Бескрестнова

Бескрестнов також розповів про свій стан після інциденту з влучанням у його будинок реактивного "Шахеда".

"Зараз трохи є проблеми зі здоров'ям, але найголовніше, що я залишився живий. Я маю бажання працювати далі для захисту нашої країни", - наголосив він.

"Флеш" додав, що внаслідок атаки його житло та майно повністю знищені.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що керований реактивний "Шахед" зруйнував будинок радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Також дивіться: Вперше у світі бійці 412 бригади Nemesis збили "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи, - СБС. ВIДЕО

Автор: 

Шахед (2127) Бескрестнов Сергій Флеш (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ростех" заявив про випробування елементів ройової технології управління БПЛА

🗞 Попередні тести проводилися на полігоні із застосуванням розвідувальних безпілотників типу Supercam, де відпрацьовувалося ураження цілей у напівавтоматичному режимі.

⚠️ Суть технології полягає у створенні єдиної мережі дронів, які здатні взаємодіяти між собою без постійного ручного керування. Система забезпечує автоматичний пошук і виявлення цілі, її ідентифікацію, а також обмін даними між безпілотниками в режимі реального часу. Після цього відбувається розподіл ролей: частина апаратів може виконувати розвідку, інші - безпосереднє ураження. Остаточне рішення про атаку, за заявами, залишається за оператором.

✍️ До складу комплексу входять ударні БПЛА літакового типу з доопрацьованими системами зв'язку, мобільні пускові установки та наземний пункт управління на базі автомобіля. Ключова ідея - зменшення навантаження на персонал і підвищення ефективності застосування безпілотників за рахунок координації дій у "рої".

Завдяки цьому один оператор теоретично може контролювати одразу групу з десяти дронів, що суттєво підвищує масштаб і інтенсивність їх використання на полі бою.
показати весь коментар
20.04.2026 12:40 Відповісти
Цим напрямком, рій дронів, потрібно було починати займатися ще в 22му. Технологічний прорив може дуже сильно, або навіть радикально, змінити хід війни. Відставати не можна. Проте, у нас піар і популізм. І ракети фламіндіч, які морально застаріли років на 50 ще до їх релізу.
показати весь коментар
20.04.2026 14:22 Відповісти
Та хоч і застарілі, але і їх немає у потрібних кількостях. Інколи пуляють по кілька штук та й усе. Про балістику взагалі нічого не чути.
показати весь коментар
20.04.2026 14:27 Відповісти
Нажаль, той піар щодо наших дронів, наймогутнішим і найвеличнішим , затьмарює розум в Українців, від піару ми не стаємо сильнішими, а навпаки , через це ми недооцінюємо ворога! Зе каже, а рашисти -роблять!
показати весь коментар
20.04.2026 12:44 Відповісти
интересно, а можно ли украинские дроны направлять на конкретные адреса и окна, например в той же москве ?
показати весь коментар
20.04.2026 12:45 Відповісти
І шо? В нас є на це відповідь?
Я думаю народу це найважливіше знати.

І ще важливо знати коли перша в'язниця в Україні наповниця розкрадачами в армії, в медицині та державному апараті?
показати весь коментар
20.04.2026 14:55 Відповісти
Співчуваю одному з самих ефективних радників міністра оборони. Добра новина, що Сергій живий, бажаю одужання.
Схоже рашисти влаштували полювання за Сергієм, не виключено, що будинок Сергія був цілеспрямовано розвіданий, і удар реактивним Шахедом точно по будинку Флеша був не випадковим. Імовірно що і Шахед, який ударив точно по будинку був саме керованим он-лайн. Мабуть зовсім не зайвим буде значне посилення контррозвідувального захисту провідних фахівців з РТР, РЕБ, БпЛА та інших військових галузей України. Аеророзвідка та агентура ворога точно має фото та відео, обличчя Флеша (неодноразово викладалося у ЗМІ, що недопустимо) і використовує їх для розпізнавання його дислокації та маршрутів пересування. Мабуть доцільно враховувати ці та інші обставини і заздалегідь вживати необхідні заходи для ефективного захисту радника міністра оборони.
показати весь коментар
20.04.2026 15:07 Відповісти
А у нас все ніби війни немає. Цитую з новин: "У Києві відкрили лабораторію, де молодь вчиться будувати безпілотники". Ще й координати хай скинуть. Добра професія журналіст, для дебілів в самий раз.
показати весь коментар
20.04.2026 15:20 Відповісти
 
 