До 20% "Шахедів" оснащені системою онлайн-керування з РФ, - Бескрестнов (Флеш)
Приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.
Про це в телеефірі повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, відповідаючи на запитання щодо поширеності серед "Шахедів" технології онлайн-керування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Керування "Шахедами"
"Дуже поширена. Зараз ми бачимо, що приблизно 20% цих "Шахедів" мають онлайн-керування завдяки мережі з території Російської Федерації", - сказав він.
Удар по будинку Бескрестнова
Бескрестнов також розповів про свій стан після інциденту з влучанням у його будинок реактивного "Шахеда".
"Зараз трохи є проблеми зі здоров'ям, але найголовніше, що я залишився живий. Я маю бажання працювати далі для захисту нашої країни", - наголосив він.
"Флеш" додав, що внаслідок атаки його житло та майно повністю знищені.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що керований реактивний "Шахед" зруйнував будинок радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
🗞 Попередні тести проводилися на полігоні із застосуванням розвідувальних безпілотників типу Supercam, де відпрацьовувалося ураження цілей у напівавтоматичному режимі.
⚠️ Суть технології полягає у створенні єдиної мережі дронів, які здатні взаємодіяти між собою без постійного ручного керування. Система забезпечує автоматичний пошук і виявлення цілі, її ідентифікацію, а також обмін даними між безпілотниками в режимі реального часу. Після цього відбувається розподіл ролей: частина апаратів може виконувати розвідку, інші - безпосереднє ураження. Остаточне рішення про атаку, за заявами, залишається за оператором.
✍️ До складу комплексу входять ударні БПЛА літакового типу з доопрацьованими системами зв'язку, мобільні пускові установки та наземний пункт управління на базі автомобіля. Ключова ідея - зменшення навантаження на персонал і підвищення ефективності застосування безпілотників за рахунок координації дій у "рої".
Завдяки цьому один оператор теоретично може контролювати одразу групу з десяти дронів, що суттєво підвищує масштаб і інтенсивність їх використання на полі бою.
Я думаю народу це найважливіше знати.
І ще важливо знати коли перша в'язниця в Україні наповниця розкрадачами в армії, в медицині та державному апараті?
Схоже рашисти влаштували полювання за Сергієм, не виключено, що будинок Сергія був цілеспрямовано розвіданий, і удар реактивним Шахедом точно по будинку Флеша був не випадковим. Імовірно що і Шахед, який ударив точно по будинку був саме керованим он-лайн. Мабуть зовсім не зайвим буде значне посилення контррозвідувального захисту провідних фахівців з РТР, РЕБ, БпЛА та інших військових галузей України. Аеророзвідка та агентура ворога точно має фото та відео, обличчя Флеша (неодноразово викладалося у ЗМІ, що недопустимо) і використовує їх для розпізнавання його дислокації та маршрутів пересування. Мабуть доцільно враховувати ці та інші обставини і заздалегідь вживати необхідні заходи для ефективного захисту радника міністра оборони.