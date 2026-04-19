4 176 10

Вперше у світі бійці 412 бригади Nemesis збили "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи, - СБС. ВIДЕО

Оператори 412-тої бригади Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ вперше здійснили результативне перехоплення ударного безпілотника типу Shahed-136 дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили безпілотних систем Збройних сил України.

Запустили дрон-перехоплювач з надводної платформи

"Оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні", - ідеться в повідомленні.

Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.

Застосування надводних носіїв

"Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст", - наголосили в СБС.

Топ коментарі
+11
Сподіваюсь, це було здійснено у Чорному морі, а не в Перській затоці.
19.04.2026 10:45 Відповісти
+5
Настанова для приватних систем ППО:

@ "Кожна вежа мобільного зв'язку в Україні може стати точкою дистанційного запуску дронів-перехоплювачів:
-зв'язок є;
-електропостачання є;
-приварити направляючі під кутом до вежі;
-нанизати дрони перехоплювачі на направляючі при підготовці до масованого нальоту;
-підключити дрони через Type-C для підзарядки."
19.04.2026 11:00 Відповісти
+2
Одне другому не заважає.
Наразі технологія на стадії випробування.
19.04.2026 11:47 Відповісти
Бурятам буде корисна ця ідея.
19.04.2026 10:45 Відповісти
Настанова для приватних систем ППО:

@ "Кожна вежа мобільного зв'язку в Україні може стати точкою дистанційного запуску дронів-перехоплювачів:
-зв'язок є;
-електропостачання є;
-приварити направляючі під кутом до вежі;
-нанизати дрони перехоплювачі на направляючі при підготовці до масованого нальоту;
-підключити дрони через Type-C для підзарядки."
19.04.2026 11:00 Відповісти
Дрони не потрібно підзаряджати, у нас їх стільки використовують що не встигне батарея сісти, і вісити їх на вежі то орки почнуть вибивати нам зв'язок шахедами.

У нас багато держустанов звідки з даху вони можуть стартувати, і таким чином можна перекрити всі напрямки.

Зробити декілька базових високих станцій по областям ретрансляторів для операторів з генераторами по висотам, навіть мобільних щоб орки не вдарили, це не складно розробити. А дрони окремо зовсім від операторів стартують.
19.04.2026 12:12 Відповісти
Вежа мобзв'язку в обмін на "шахед"?
Чудова ідея! В страхівка чи приватна ППО по договору з мобоператором покриють шкоду.
19.04.2026 12:16 Відповісти
Довго відновлювати а шахед орки за день виготовляють, це не взаємозамінно.
19.04.2026 12:19 Відповісти
Сподіваюся, що Ви це так тонко жартуєте
19.04.2026 12:32 Відповісти
Як кажуть "У кожному жарті є доля ... жарту".
Облишимо дороговартісні і цінні спецвежі мобзв'язку.
Для організації загороджувальної смуги ППО по периметру скажімо 50 км багато позицій - точок запуску дронів-перехоплювачів у віддаленому режимі, щоби перекрити всю зону, не потрібно. І підходящих об'єктів для цього знайдеться достатньо. Було б бажання.
19.04.2026 12:57 Відповісти
В ось і реакція кацапа не забарилась:

19.04.2026 15:32
 
 