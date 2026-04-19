Вперше у світі бійці 412 бригади Nemesis збили "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи, - СБС. ВIДЕО

Оператори 412-тої бригади Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ вперше здійснили результативне перехоплення ударного безпілотника типу Shahed-136 дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.

Сили безпілотних систем Збройних сил України.

Запустили дрон-перехоплювач з надводної платформи

"Оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні", - ідеться в повідомленні.

Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.

Застосування надводних носіїв

"Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст", - наголосили в СБС.

