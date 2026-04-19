Впервые в мире бойцы 412-й бригады Nemesis сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы, - СБС. ВИДЕО

Операторы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ впервые осуществили успешный перехват ударного беспилотника типа Shahed-136 с помощью дрона-перехватчика, запущенного с беспилотной надводной платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Запустили дрон-перехватчик с надводной платформы

"Операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем выполняют боевые задачи в морской операционной зоне", — говорится в сообщении.

Именно это подразделение осуществило результативный перехват ударного БПЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы.

Применение надводных носителей

"Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей. Применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", — подчеркнули в СБС.

