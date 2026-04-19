Впервые в мире бойцы 412-й бригады Nemesis сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы, - СБС. ВИДЕО

Операторы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ впервые осуществили успешный перехват ударного беспилотника типа Shahed-136 с помощью дрона-перехватчика, запущенного с беспилотной надводной платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Запустили дрон-перехватчик с надводной платформы

"Операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем выполняют боевые задачи в морской операционной зоне", — говорится в сообщении.

Именно это подразделение осуществило результативный перехват ударного БПЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы.

Применение надводных носителей

"Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей. Применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", — подчеркнули в СБС.

Сподіваюсь, це було здійснено у Чорному морі, а не в Перській затоці.
19.04.2026 10:45 Ответить
Настанова для приватних систем ППО:

@ "Кожна вежа мобільного зв'язку в Україні може стати точкою дистанційного запуску дронів-перехоплювачів:
-зв'язок є;
-електропостачання є;
-приварити направляючі під кутом до вежі;
-нанизати дрони перехоплювачі на направляючі при підготовці до масованого нальоту;
-підключити дрони через Type-C для підзарядки."
19.04.2026 11:00 Ответить
Одне другому не заважає.
Наразі технологія на стадії випробування.
19.04.2026 11:47 Ответить
Бурятам буде корисна ця ідея.
19.04.2026 10:45 Ответить
Дрони не потрібно підзаряджати, у нас їх стільки використовують що не встигне батарея сісти, і вісити їх на вежі то орки почнуть вибивати нам зв'язок шахедами.

У нас багато держустанов звідки з даху вони можуть стартувати, і таким чином можна перекрити всі напрямки.

Зробити декілька базових високих станцій по областям ретрансляторів для операторів з генераторами по висотам, навіть мобільних щоб орки не вдарили, це не складно розробити. А дрони окремо зовсім від операторів стартують.
19.04.2026 12:12 Ответить
Вежа мобзв'язку в обмін на "шахед"?
Чудова ідея! В страхівка чи приватна ППО по договору з мобоператором покриють шкоду.
19.04.2026 12:16 Ответить
Довго відновлювати а шахед орки за день виготовляють, це не взаємозамінно.
19.04.2026 12:19 Ответить
Сподіваюся, що Ви це так тонко жартуєте
19.04.2026 12:32 Ответить
Як кажуть "У кожному жарті є доля ... жарту".
Облишимо дороговартісні і цінні спецвежі мобзв'язку.
Для організації загороджувальної смуги ППО по периметру скажімо 50 км багато позицій - точок запуску дронів-перехоплювачів у віддаленому режимі, щоби перекрити всю зону, не потрібно. І підходящих об'єктів для цього знайдеться достатньо. Було б бажання.
19.04.2026 12:57 Ответить
В ось і реакція кацапа не забарилась:

19.04.2026 15:32 Ответить
 
 