Впервые в мире бойцы 412-й бригады Nemesis сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы, - СБС. ВИДЕО
Операторы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ впервые осуществили успешный перехват ударного беспилотника типа Shahed-136 с помощью дрона-перехватчика, запущенного с беспилотной надводной платформы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
Запустили дрон-перехватчик с надводной платформы
"Операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем выполняют боевые задачи в морской операционной зоне", — говорится в сообщении.
Именно это подразделение осуществило результативный перехват ударного БПЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы.
Применение надводных носителей
"Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей. Применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", — подчеркнули в СБС.
Наразі технологія на стадії випробування.
@ "Кожна вежа мобільного зв'язку в Україні може стати точкою дистанційного запуску дронів-перехоплювачів:
-зв'язок є;
-електропостачання є;
-приварити направляючі під кутом до вежі;
-нанизати дрони перехоплювачі на направляючі при підготовці до масованого нальоту;
-підключити дрони через Type-C для підзарядки."
У нас багато держустанов звідки з даху вони можуть стартувати, і таким чином можна перекрити всі напрямки.
Зробити декілька базових високих станцій по областям ретрансляторів для операторів з генераторами по висотам, навіть мобільних щоб орки не вдарили, це не складно розробити. А дрони окремо зовсім від операторів стартують.
Чудова ідея! В страхівка чи приватна ППО по договору з мобоператором покриють шкоду.
Облишимо дороговартісні і цінні спецвежі мобзв'язку.
Для організації загороджувальної смуги ППО по периметру скажімо 50 км багато позицій - точок запуску дронів-перехоплювачів у віддаленому режимі, щоби перекрити всю зону, не потрібно. І підходящих об'єктів для цього знайдеться достатньо. Було б бажання.