Противнику буде боляче: на фронт скоро надійдуть нові типи FPV, - Бескрестнов (Флеш)

В Україні випробували нові FPV-дрони, які зможуть уражати цілі на відстані до 150 км і незабаром надійдуть на озброєння Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Ми нарешті через місяць-другий закриємо зону 100-150 кілометрів від кордонів ударними БПЛА близької дії" - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, саме в цій зоні зосереджена значна кількість важливих для Росії об'єктів.

"Противнику буде боляче. Так, далеких ударів БпЛА буде дедалі більше. Так, будуть ще "подарунки", - зазначив "Флеш".

Він додав, що оновлена команда Міністерства оборони працює над інноваціями і забезпеченням постачання дронів, тоді як військові ефективно використовують їх на полі бою.

Що передувало?

Приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна у 5 разів збільшила контрактування засобів middle strikes, - Зеленський