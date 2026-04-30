Противнику буде боляче: на фронт скоро надійдуть нові типи FPV, - Бескрестнов (Флеш)

Нові типи FPV-дронів розширять удари по РФ

В Україні випробували нові FPV-дрони, які зможуть уражати цілі на відстані до 150 км і незабаром надійдуть на озброєння Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Ми нарешті через місяць-другий закриємо зону 100-150 кілометрів від кордонів ударними БПЛА близької дії" - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, саме в цій зоні зосереджена значна кількість важливих для Росії об'єктів.

"Противнику буде боляче. Так, далеких ударів БпЛА буде дедалі більше. Так, будуть ще "подарунки", - зазначив "Флеш".

Він додав, що оновлена команда Міністерства оборони працює над інноваціями і забезпеченням постачання дронів, тоді як військові ефективно використовують їх на полі бою.

Що передувало?

Приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна у 5 разів збільшила контрактування засобів middle strikes, - Зеленський

Не люблю анонси - для чого це?
30.04.2026 08:00 Відповісти
Это опять от Миндича, Цукермана или Штилермана? Дальше не продолжаю, а то 8 лет...
30.04.2026 08:13 Відповісти
"...Бескрестнову.
Терміново.
Особисто в руки.

Скажете "гоп", коли перескочите."
30.04.2026 08:26 Відповісти
обирайте за смаком:
а) Марнославство (хайпи, додаткові лайки, відчуття всеобізнаності)
б) Вчасне попередження ворога під виглядом марнославства.
30.04.2026 09:57 Відповісти
Як до чого? Попиариться, рейтинг з плінтусу підняти, гроші ******** і щоб москалі скоріше приймали протидію.
30.04.2026 11:49 Відповісти
Для того щоб вата дрищала, а вишевата аплодувала
30.04.2026 18:28 Відповісти
І ви на це донатили (с) Стерненко
30.04.2026 08:08 Відповісти
тепер щоб не потрапити під закон про захист євреєв треба писати їх прізвища по іншому наприклад - МіндіченКО, ЦукерманенКО або ШтілерманенКО і все буде норм бо українці не євреї їх в Україні закони не захищають....
30.04.2026 09:13 Відповісти
30.04.2026 10:58 Відповісти
вибач друже, але ти написав пустоту )
30.04.2026 11:48 Відповісти
Я вроде фотку скинул, а не писал.
30.04.2026 13:33 Відповісти
нажаль там пусто ((
30.04.2026 14:33 Відповісти
Зєвава
30.04.2026 14:53 Відповісти
У всех остальных фотка открывается. Бубочка там красавчик, причём с истинным выражением своего "лица" (когда он не унюханный и когда лохи его не видят).
30.04.2026 17:35 Відповісти
...без права переписки на Цензорі...
30.04.2026 10:12 Відповісти
Все ще питання до батареї яка стоїть на цих дронах.
30.04.2026 08:18 Відповісти
30.04.2026 08:26 Відповісти
мені здається що надійшли вже. Тут були новини про ураження гелікоптерів та засобу ППО на Белгородчині та біля Воронежа, раніше такого не було, а тут прям кучно, значить щось змінилось
30.04.2026 08:29 Відповісти
А де ділись фламінги? Вже не актуально, і вони і нахер не були потрібні....Да?
30.04.2026 08:29 Відповісти
Вони свою "функцію" вже виконали! УРА!
Ми довго чекали на FP-5 і тепер, нарешті, можемо собі дозволити чекати на FP-9!
30.04.2026 08:45 Відповісти
Вже макети підвезли
30.04.2026 09:09 Відповісти
Літають.
30.04.2026 09:01 Відповісти
Десь над "Мертвим морем"?
30.04.2026 09:11 Відповісти
Літають у твоїй хворій уяві підзелупнику.Йди на ніч перезарядки на фотку найвеличнішого лідОра,може з собою забере при відходіі на землю обітованную.
01.05.2026 05:26 Відповісти
закінчилась рожева фарба чи рожеві окуляри у 73% зебілів, а біз них фламінги не літають.
30.04.2026 09:39 Відповісти
Есть расследование про преднамеренное покушение, что бы предъявить международному суду?
30.04.2026 08:31 Відповісти
В прошлом году балаболки балаболили,что через пару месяцев на путина обрушаться стаи фламингов,но все осталось просто балабольством.
30.04.2026 08:32 Відповісти
3000 виявилось мало, не вистачило
30.04.2026 09:23 Відповісти
Ти ще **** повідом коли і по чому.
30.04.2026 08:34 Відповісти
Без анонсів і хвастощів ніяк не навчаться.
30.04.2026 08:42 Відповісти
ПиС доболы, наше Всьо!
30.04.2026 08:43 Відповісти
Есть во всех мемуарах, и не только(от живых свидетелей)! Герои погибают, а трусы выживают! И становиться ***********!
30.04.2026 08:46 Відповісти
знову все в майбутньому)
30.04.2026 08:58 Відповісти
Кацапам можна своїх штірліців в відпустку відправляти. Наші довбойоби своєчасно попереджають їх -де, що , коли, технічні характеристики....
30.04.2026 09:39 Відповісти
Дрони слід називати: фошізд, каратіль, хунта, будапєштскій мамарандум. Уявляєте як будуть вить кацапи: по нпз прилетіло 100 будапєштскіх мєморандумов, або прячтєсь хунта лєтіт.
30.04.2026 10:13 Відповісти
 
 