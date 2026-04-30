Противнику буде боляче: на фронт скоро надійдуть нові типи FPV, - Бескрестнов (Флеш)
Індустрія дронів
В Україні випробували нові FPV-дрони, які зможуть уражати цілі на відстані до 150 км і незабаром надійдуть на озброєння Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.
"Ми нарешті через місяць-другий закриємо зону 100-150 кілометрів від кордонів ударними БПЛА близької дії" - йдеться у повідомленні.
Він зауважив, саме в цій зоні зосереджена значна кількість важливих для Росії об'єктів.
"Противнику буде боляче. Так, далеких ударів БпЛА буде дедалі більше. Так, будуть ще "подарунки", - зазначив "Флеш".
Він додав, що оновлена команда Міністерства оборони працює над інноваціями і забезпеченням постачання дронів, тоді як військові ефективно використовують їх на полі бою.
Що передувало?
Приблизно кожен п’ятий ударний дрон типу "Шахед", який використовує Росія, має можливість дистанційного керування в режимі онлайн через мережі, що розгорнуті на території РФ.
а) Марнославство (хайпи, додаткові лайки, відчуття всеобізнаності)
б) Вчасне попередження ворога під виглядом марнославства.
Терміново.
Особисто в руки.
Скажете "гоп", коли перескочите."
Ми довго чекали на FP-5 і тепер, нарешті, можемо собі дозволити чекати на FP-9!