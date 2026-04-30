В 2022–2023 годах Украина утратила свое преимущество в области дронов. Был шанс сделать ключевые вещи, - Елизаров

Если бы Украина смогла принять то решение, которое принимает сейчас, на два года раньше, то удалось бы отвоевать больше территорий.

Об этом в интервью УП заявил командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с приходом Михаила Федорова в Минобороны появились инновации и движение.

"Скажем так, "метаболизм" системы существенно ускорился. Но свое преимущество в области дронов мы, к сожалению, утратили. В 2022–2023 годах у нас был шанс сделать ключевые вещи. Мы смогли остановить россиян, выбить значительную часть техники, стабилизировать ситуацию – они этого не ожидали. Но мы не вернули территории", – пояснил он.

По мнению Елизарова, если бы тогда "метаболизм" был быстрее, мы могли бы еще и отвоевать часть территорий.

"Этот момент мы упустили", — добавил заместитель командующего ВВС.

Уничтожение оккупантов

Елизаров заявил, что у россиян не хватает людей. Украина могла бы уничтожать больше российских оккупантов.

"Но, знаете, собирать яблоки в саду, где их уже нет, – сложно. ... Если они увеличат поток, возрастет и количество потерь. Если будут двигаться медленно – это будет на уровне 30–35 тысяч", – отметил он.

