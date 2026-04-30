2 226 13

В 2022–2023 годах Украина утратила свое преимущество в области дронов. Был шанс сделать ключевые вещи, - Елизаров

Украина утратила преимущество в области дронов 3 года назад: заявление Елизарова

Если бы Украина смогла принять то решение, которое принимает сейчас, на два года раньше, то удалось бы отвоевать больше территорий.

Об этом в интервью УП заявил командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, с приходом Михаила Федорова в Минобороны появились инновации и движение.

"Скажем так, "метаболизм" системы существенно ускорился. Но свое преимущество в области дронов мы, к сожалению, утратили. В 2022–2023 годах у нас был шанс сделать ключевые вещи. Мы смогли остановить россиян, выбить значительную часть техники, стабилизировать ситуацию – они этого не ожидали. Но мы не вернули территории", – пояснил он.

По мнению Елизарова, если бы тогда "метаболизм" был быстрее, мы могли бы еще и отвоевать часть территорий.

"Этот момент мы упустили", — добавил заместитель командующего ВВС.

Уничтожение оккупантов

Елизаров заявил, что у россиян не хватает людей. Украина могла бы уничтожать больше российских оккупантов.

"Но, знаете, собирать яблоки в саду, где их уже нет, – сложно. ... Если они увеличат поток, возрастет и количество потерь. Если будут двигаться медленно – это будет на уровне 30–35 тысяч", – отметил он.

Елизаров Павел дроны
Читаючи військову біографію Мадяра я зрозумів одну річ ( може я і помиляюсь )
Що , якби він за свої гроші не укомплектував свій підрозділ безпілотниками то в нас би іще ***** небуло би
30.04.2026 16:27 Ответить
Ну і що? Зате в нас є Бубочка і міндичі з умеровими.
30.04.2026 16:32 Ответить
Ознаки Хвороби - Популізм,Тотальна Некомпетентність та Думки про Наступні Вибори.
Резюмуємо - громадяни обравши "такого" президента та монобільшість,власноруч закреслили власне Майбутне та майбутне власних дітей.
Саме слабке місце Електоральних Демократій у всьому Світі - це "якість" Електорату.
2019р. наявну "якість" Електорату України потужно продемонстрував.
30.04.2026 16:39 Ответить
Якби в бабці були яйці, вона булаб дідцем.
30.04.2026 16:17 Ответить
дайте пєчєньку єлізарову. від федорова. аааааа! давайте дві!!! ))
30.04.2026 16:26 Ответить
Ну вірно, таких "бездарів" як Федоров і Єлізаров в керівництві сил оборони не було б і близько якби був Порошенко, усіх би перемогли Муженко з Гелетеєм!)))
30.04.2026 18:53 Ответить
Ну,вониб точно НЕ здали 40% територіі менш ніж за тиждень,як Зєленський,а відвоювали ті 3% окупованих,як відвоювали 2/3 ордло!
30.04.2026 19:50 Ответить
30.04.2026 16:27 Ответить
Заклинило?
30.04.2026 16:38 Ответить
30.04.2026 16:39 Ответить
Маете на уваі якість ЛОХторату,який повторював а ****** "лишбы не Порошенко"?
30.04.2026 19:45 Ответить
Якби да коли....у бабки б були...Ще один ....балакучий воїн. І коли воно керувати та воювати,якщо інтерв'ю за інтерв'ю ....Хоча Буданов пішов у гору....
30.04.2026 18:01 Ответить
Він військовий, тому не може сказати, що Головний мудак-"вова"...
30.04.2026 18:04 Ответить
Якщо б Зельоні тратили бюджетні гроші на дрони, то не вийшли б на перше місце по кількості золотих унітазів.
30.04.2026 18:30 Ответить
Якщоб верховний не здав 40%+ територіі за 3-5 діб,то хіба у 2022-2023 не відвоювалиб ті 3%+ територіі(окуповані з 2019) ,як відвоювали 20%?!
30.04.2026 19:42 Ответить
 
 