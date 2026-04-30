В 2022–2023 годах Украина утратила свое преимущество в области дронов. Был шанс сделать ключевые вещи, - Елизаров
Индустрия дронов
Если бы Украина смогла принять то решение, которое принимает сейчас, на два года раньше, то удалось бы отвоевать больше территорий.
Об этом в интервью УП заявил командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, с приходом Михаила Федорова в Минобороны появились инновации и движение.
"Скажем так, "метаболизм" системы существенно ускорился. Но свое преимущество в области дронов мы, к сожалению, утратили. В 2022–2023 годах у нас был шанс сделать ключевые вещи. Мы смогли остановить россиян, выбить значительную часть техники, стабилизировать ситуацию – они этого не ожидали. Но мы не вернули территории", – пояснил он.
По мнению Елизарова, если бы тогда "метаболизм" был быстрее, мы могли бы еще и отвоевать часть территорий.
"Этот момент мы упустили", — добавил заместитель командующего ВВС.
Уничтожение оккупантов
Елизаров заявил, что у россиян не хватает людей. Украина могла бы уничтожать больше российских оккупантов.
"Но, знаете, собирать яблоки в саду, где их уже нет, – сложно. ... Если они увеличат поток, возрастет и количество потерь. Если будут двигаться медленно – это будет на уровне 30–35 тысяч", – отметил он.
Що , якби він за свої гроші не укомплектував свій підрозділ безпілотниками то в нас би іще ***** небуло би
Резюмуємо - громадяни обравши "такого" президента та монобільшість,власноруч закреслили власне Майбутне та майбутне власних дітей.
Саме слабке місце Електоральних Демократій у всьому Світі - це "якість" Електорату.
2019р. наявну "якість" Електорату України потужно продемонстрував.