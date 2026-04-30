У 2022-2023 роках Україна втратила свою дронову перевагу. Був шанс зробити ключові речі, - Єлізаров

Україна втратила дронову перевагу 3 роки тому: заява Єлізарова

Якби Україна змогла ухвалити рішення, що ухвалює зараз, на два роки раніше, то вдалося б відвоювати більше територій.

Про це в інтерв'ю УП заявив командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, із приходом Михайла Федорова в Міноборони з'явилися інновації і рух.

"Скажімо так, "метаболізм" системи суттєво прискорився. Але свою дронову перевагу ми, на жаль, втратили. У 2022–2023 роках у нас був шанс зробити ключові речі. Ми змогли зупинити росіян, вибити значну частину техніки, стабілізувати ситуацію – вони цього не очікували. Але ми не повернули території", - пояснив він.

На думку Єлізарова, якби тоді "метаболізм" був швидшим, ми могли б ще й відвоювати частину територій.

"Цей момент ми втратили", - додав заступник командувача ПС.

Знищення окупантів

Єлізаров заявив, що у росіян не вистачає людей. Україна могла б знищувати більше російських окупантів.

"Але, знаєте, збирати яблука в саду, де їх уже немає – складно. ... Якщо вони збільшать потік, зросте й кількість втрат. Якщо рухатимуться повільно – це буде на рівні 30–35 тисяч", - зазначив він.

+5
Читаючи військову біографію Мадяра я зрозумів одну річ ( може я і помиляюсь )
Що , якби він за свої гроші не укомплектував свій підрозділ безпілотниками то в нас би іще ***** небуло би
30.04.2026 16:27 Відповісти
+5
Ну і що? Зате в нас є Бубочка і міндичі з умеровими.
30.04.2026 16:32 Відповісти
+5
Ознаки Хвороби - Популізм,Тотальна Некомпетентність та Думки про Наступні Вибори.
Резюмуємо - громадяни обравши "такого" президента та монобільшість,власноруч закреслили власне Майбутне та майбутне власних дітей.
Саме слабке місце Електоральних Демократій у всьому Світі - це "якість" Електорату.
2019р. наявну "якість" Електорату України потужно продемонстрував.
30.04.2026 16:39 Відповісти
Якби в бабці були яйці, вона булаб дідцем.
30.04.2026 16:17 Відповісти
дайте пєчєньку єлізарову. від федорова. аааааа! давайте дві!!! ))
30.04.2026 16:26 Відповісти
Ну вірно, таких "бездарів" як Федоров і Єлізаров в керівництві сил оборони не було б і близько якби був Порошенко, усіх би перемогли Муженко з Гелетеєм!)))
30.04.2026 18:53 Відповісти
Ну,вониб точно НЕ здали 40% територіі менш ніж за тиждень,як Зєленський,а відвоювали ті 3% окупованих,як відвоювали 2/3 ордло!
30.04.2026 19:50 Відповісти
Заклинило?
30.04.2026 16:38 Відповісти
Маете на уваі якість ЛОХторату,який повторював а ****** "лишбы не Порошенко"?
30.04.2026 19:45 Відповісти
Якби да коли....у бабки б були...Ще один ....балакучий воїн. І коли воно керувати та воювати,якщо інтерв'ю за інтерв'ю ....Хоча Буданов пішов у гору....
30.04.2026 18:01 Відповісти
Він військовий, тому не може сказати, що Головний мудак-"вова"...
30.04.2026 18:04 Відповісти
Якщо б Зельоні тратили бюджетні гроші на дрони, то не вийшли б на перше місце по кількості золотих унітазів.
30.04.2026 18:30 Відповісти
Якщоб верховний не здав 40%+ територіі за 3-5 діб,то хіба у 2022-2023 не відвоювалиб ті 3%+ територіі(окуповані з 2019) ,як відвоювали 20%?!
30.04.2026 19:42 Відповісти
 
 