У 2022-2023 роках Україна втратила свою дронову перевагу. Був шанс зробити ключові речі, - Єлізаров

Якби Україна змогла ухвалити рішення, що ухвалює зараз, на два роки раніше, то вдалося б відвоювати більше територій.

Про це в інтерв'ю УП заявив командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, із приходом Михайла Федорова в Міноборони з'явилися інновації і рух.

"Скажімо так, "метаболізм" системи суттєво прискорився. Але свою дронову перевагу ми, на жаль, втратили. У 2022–2023 роках у нас був шанс зробити ключові речі. Ми змогли зупинити росіян, вибити значну частину техніки, стабілізувати ситуацію – вони цього не очікували. Але ми не повернули території", - пояснив він.

На думку Єлізарова, якби тоді "метаболізм" був швидшим, ми могли б ще й відвоювати частину територій.

"Цей момент ми втратили", - додав заступник командувача ПС.

Єлізаров заявив, що у росіян не вистачає людей. Україна могла б знищувати більше російських окупантів.

"Але, знаєте, збирати яблука в саду, де їх уже немає – складно. ... Якщо вони збільшать потік, зросте й кількість втрат. Якщо рухатимуться повільно – це буде на рівні 30–35 тисяч", - зазначив він.

