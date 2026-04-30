ВСУ нанесли удар по логистике РФ на Запорожье – уничтожена техника и транспорт. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские военные нанесли серию ударов по логистике российских войск на Запорожье, поразив ряд транспортных средств.

Силы беспилотных систем сообщили в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какую технику уничтожили

Операторы отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили пикап со средствами радиоэлектронной борьбы, автомобили типа "буханка", легковые авто, грузовики и транспорт с прицепами.

Соответствующее видео боевой работы было опубликовано в соцсетях.

Читайте: Дистанцию ударов по РФ будем увеличивать, Москве стоит переходить к дипломатии, — Зеленский

Почему это критично для врага

"Они нарушают логистическое обеспечение, срывают подвоз боеприпасов, топлива и провизии, затрудняют эвакуацию раненых и ограничивают маневры подразделений как в наступлении, так и в обороне", – пояснили военные.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что именно удары по транспорту имеют стратегическое значение, ведь без логистики российские подразделения теряют способность эффективно действовать на поле боя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ возник дефицит ракет для ПВО из-за массированных атак дронов, - СМИ