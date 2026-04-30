ВСУ нанесли удар по логистике РФ на Запорожье – уничтожена техника и транспорт. ВИДЕО
Украинские военные нанесли серию ударов по логистике российских войск на Запорожье, поразив ряд транспортных средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Силы беспилотных систем сообщили в Facebook.
Какую технику уничтожили
Операторы отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили пикап со средствами радиоэлектронной борьбы, автомобили типа "буханка", легковые авто, грузовики и транспорт с прицепами.
Соответствующее видео боевой работы было опубликовано в соцсетях.
Почему это критично для врага
"Они нарушают логистическое обеспечение, срывают подвоз боеприпасов, топлива и провизии, затрудняют эвакуацию раненых и ограничивают маневры подразделений как в наступлении, так и в обороне", – пояснили военные.
В Силах беспилотных систем подчеркивают, что именно удары по транспорту имеют стратегическое значение, ведь без логистики российские подразделения теряют способность эффективно действовать на поле боя.
