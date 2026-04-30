ЗСУ вдарили по логістиці РФ на Запоріжжі - знищено техніку та транспорт. ВIДЕО
Українські військові завдали серії ударів по логістиці російських військ у Запорізькій області, уразивши низку транспортних засобів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сили безпілотних систем повідомили у Фейсбуці.
Яку техніку знищили
Оператори окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили пікап із засобами радіоелектронної боротьби, автомобілі типу "буханка", легкові авто, вантажівки та транспорт із причепами.
Відповідне відео бойової роботи було оприлюднене у соцмережах.
Чому це критично для ворога
"Вони порушують логістичне забезпечення, зривають підвезення боєприпасів, пального та провізії, ускладнюють евакуацію поранених і обмежують маневр підрозділів як у наступі, так і в обороні", – пояснили військові.
У Силах безпілотних систем підкреслюють, що саме удари по транспорту мають стратегічне значення, адже без логістики російські підрозділи втрачають здатність ефективно діяти на полі бою.
