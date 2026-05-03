Премьер Финляндии Орпо - Зеленскому: Недопустимо, чтобы дроны нарушали наше воздушное пространство

Орпо подчеркнул серьезность нарушения воздушного пространства

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии финского премьера для Yle

По его словам, инцидент обсуждался во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о двух дронах, которые, по предварительным данным, утром 3 мая могли пересечь воздушное пространство Финляндии.

Позиция Хельсинки: поддержка Украины без нарушений

Орпо подчеркнул, что Финляндия продолжает поддерживать Украину и понимает ее потребность в защите от агрессии. В то же время он подчеркнул четкие границы такой поддержки.

"Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство", - добавил премьер-министр Финляндии.

Кроме того, он отметил, что правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях. По его словам, любое нарушение воздушного пространства рассматривается как серьезный инцидент.

Инциденты с дронами: что известно и каковы последствия

Глава финского правительства сообщил, что страна имеет достаточные возможности для мониторинга и защиты своего неба. Кроме того, эти возможности планируется существенно усилить в ближайшее время.

Он также выразил надежду, что после консультаций с украинской стороной подобные случаи больше не будут повторяться.

  • Ранее на юго-востоке Финляндии в разных местах обнаружили четыре беспилотника. Их идентифицировали как украинские аппараты, которые, по предварительным оценкам, могли использоваться для атак по территории России.

Кроме того, 3 мая во время встречи в Ереване президент Украины предложил финской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в сфере дронов.

Вибачте що ми поки живі. Всі 24.02.2022 вже похоронили Україну і українців. Прямо невдобно вийшло. До Прутіна не пробували звертатися???
03.05.2026 21:07 Ответить
Фіни наші друзі, то не слід робити те, що вони не бажають бачити і чути.
03.05.2026 20:43 Ответить
булиб друзями то не роздували б мухи крокодила.
03.05.2026 20:46 Ответить
То не Україна, безпилотник можна придбати у любому воєнторзі або інтернеті.
03.05.2026 20:35 Ответить
03.05.2026 20:43 Ответить
03.05.2026 20:46 Ответить
сподіваюсь гідрант з карлсоном тебе почують і доведуть до розуму те що зліпили з гівна і палок під назвою фламіндічі.
03.05.2026 20:54 Ответить
Kozyuk 100%
04.05.2026 00:56 Ответить
Московіти, що купили у Фінляндії собі будинки і земельні ділянки, гадять там де живуть, виконуючи завдання фсбшників та іншої срані ************!!
03.05.2026 21:29 Ответить
кацапи, якщо навіть і купили собі будинки у глухомані тіпа Лаппєєнранта або Кюменлааксо (у чому я сильно сумніваюсь), то бавитись запуском "крил" - воно їм нахєр не треба. Кацапи іх запускають з Прібилово, як тільки наші дрони атакують Приморськ, і вже не вперше використовують корисного ідіота Орпо. Це у кацапв такий новий дієвий засіб ППО.
03.05.2026 22:07 Ответить
Міндіч скоріше порішае
03.05.2026 20:36 Ответить
І рибку з'їсти і ....
03.05.2026 20:41 Ответить
Чий дрон? Кацапський чи наш?
03.05.2026 20:44 Ответить
а ти ще не зрозумів?
03.05.2026 20:51 Ответить
а вы докажите що це українскі дрони! послати цього гоміка за курсом моцьковського Москви
03.05.2026 20:45 Ответить
алкодімон, ти з похмелюги сюди потрапив?
03.05.2026 20:49 Ответить
Не міряй по собі Людей, бо московитом здохнеш!!
03.05.2026 21:30 Ответить
03.05.2026 21:32 Ответить
Сцикун. Боїться, що його кацапня почне шантажувати "ударам вазмєздія".
03.05.2026 20:46 Ответить
Зараз йому Вова фламіндічі міндічі покажить
03.05.2026 22:02 Ответить
Можливо.
Але є й міжнародні правила по яким не можна використовувати повітряний простір іньшої країни без дозволу. Хоча ж правила для "лохів" ..... на думку деяких недорозвинених, чи не так?
04.05.2026 00:59 Ответить
Посланець карлсона (гідрант) вже запропонував Фінляндії захист від дронів у вигляді закупівлі ними перехоплювачів фламіндічів.
03.05.2026 20:47 Ответить
Зараз Узеленсково увімкнуть режим бикодипломатії, і ми будемо мати ще одного блокувальника допомоги Украні.
03.05.2026 21:00 Ответить
03.05.2026 21:07 Ответить
..ну, якби українські безпілотники запускали з території Фінляндії, а не за дві тисячі кілометрів з України, то похибка від навігації чи дій кацапської РЕБ могли би бути й менші..
недурні фіни напевне ж про це знають, і, однаково, своЄ кажуть, у даному випадку на користь їхнього дикого сусіда-кацапа, що вжЕ відтяпав фінські землі і поглядає на нові..
03.05.2026 21:10 Ответить
Рашке бы так тыкали, тыкуны. А вообще, их рэбом неверное занесло
03.05.2026 21:13 Ответить
ну так. Очевидно, бо найкоротший шлях до Приморська як раз пролягає через Валмієра, потім через Таллінн, через Хельсінки, а потім дрони повертають на Приморськ. Про цей короткий шлях ще уси пєскова казали.
03.05.2026 21:21 Ответить
А що ти хотів, дебіл, коли у сусіда горить хата... Що ти будешь рожи корчіть в справєдлівом гневе.... А що твій фіно-угорський брат росіянець? Це не він палій херов?
03.05.2026 21:23 Ответить
Та не вміє оце тіло вправляти дронами - шо одне вміє - це красти гроші. Найкраще зверненя - на пряму - до ветеранів та інвалідів ЗСУ. Всему навчать та практично навчать. А отий шлемазел легко, з допомогою своїх міндічив обкраде.
03.05.2026 21:23 Ответить
Ще один Орбан вимальовується . То підніми авіа та збий . Гуманісти фуєві
03.05.2026 21:35 Ответить
Звиняйте, панове... Помилочка вийшла.
03.05.2026 22:00 Ответить
Аккуратнее надо воевать. А то белые люди ругаются.
03.05.2026 22:04 Ответить
Не по адресу предьява.
(Не фанат Зе)
03.05.2026 22:41 Ответить
барин рассердились. простите великодушно засранцев.... мы больше ни будим
03.05.2026 22:46 Ответить
Неприпустимо пи₴діти зайве,Орпо.
03.05.2026 23:05 Ответить
При всій неповазі до Зеленського, міг би і помовчати.
03.05.2026 23:51 Ответить
зеленый ******* послушал борю лондонского и положил Украину под каток, чтобы швецию и финов успели в нато взять.

вот она благодарность.
04.05.2026 00:37 Ответить
а каацпські дрони туди не залітали? чи проти кацапів варежку сс*тно відкрити?
04.05.2026 00:56 Ответить
 
 