Премьер Финляндии Орпо - Зеленскому: Недопустимо, чтобы дроны нарушали наше воздушное пространство

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии финского премьера для Yle.

По его словам, инцидент обсуждался во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о двух дронах, которые, по предварительным данным, утром 3 мая могли пересечь воздушное пространство Финляндии.

Позиция Хельсинки: поддержка Украины без нарушений

Орпо подчеркнул, что Финляндия продолжает поддерживать Украину и понимает ее потребность в защите от агрессии. В то же время он подчеркнул четкие границы такой поддержки.

"Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство", - добавил премьер-министр Финляндии.

Кроме того, он отметил, что правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях. По его словам, любое нарушение воздушного пространства рассматривается как серьезный инцидент.

Инциденты с дронами: что известно и каковы последствия

Глава финского правительства сообщил, что страна имеет достаточные возможности для мониторинга и защиты своего неба. Кроме того, эти возможности планируется существенно усилить в ближайшее время.

Он также выразил надежду, что после консультаций с украинской стороной подобные случаи больше не будут повторяться.

Ранее на юго-востоке Финляндии в разных местах обнаружили четыре беспилотника. Их идентифицировали как украинские аппараты, которые, по предварительным оценкам, могли использоваться для атак по территории России.

Кроме того, 3 мая во время встречи в Ереване президент Украины предложил финской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в сфере дронов.

