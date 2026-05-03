Премьер Финляндии Орпо - Зеленскому: Недопустимо, чтобы дроны нарушали наше воздушное пространство
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии финского премьера для Yle.
По его словам, инцидент обсуждался во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о двух дронах, которые, по предварительным данным, утром 3 мая могли пересечь воздушное пространство Финляндии.
Позиция Хельсинки: поддержка Украины без нарушений
Орпо подчеркнул, что Финляндия продолжает поддерживать Украину и понимает ее потребность в защите от агрессии. В то же время он подчеркнул четкие границы такой поддержки.
"Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство", - добавил премьер-министр Финляндии.
Кроме того, он отметил, что правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях. По его словам, любое нарушение воздушного пространства рассматривается как серьезный инцидент.
Инциденты с дронами: что известно и каковы последствия
Глава финского правительства сообщил, что страна имеет достаточные возможности для мониторинга и защиты своего неба. Кроме того, эти возможности планируется существенно усилить в ближайшее время.
Он также выразил надежду, что после консультаций с украинской стороной подобные случаи больше не будут повторяться.
- Ранее на юго-востоке Финляндии в разных местах обнаружили четыре беспилотника. Их идентифицировали как украинские аппараты, которые, по предварительным оценкам, могли использоваться для атак по территории России.
Кроме того, 3 мая во время встречи в Ереване президент Украины предложил финской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в сфере дронов.
Але є й міжнародні правила по яким не можна використовувати повітряний простір іньшої країни без дозволу. Хоча ж правила для "лохів" ..... на думку деяких недорозвинених, чи не так?
недурні фіни напевне ж про це знають, і, однаково, своЄ кажуть, у даному випадку на користь їхнього дикого сусіда-кацапа, що вжЕ відтяпав фінські землі і поглядає на нові..
(Не фанат Зе)
вот она благодарность.