Падение дронов в Финляндии
Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии около границы с РФ

В воскресенье, 3 мая, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали инцидента 

Воздушные силы Финляндии заметили дрон над муниципалитетом Виролахти – регионом, граничащим с Ленинградской областью России. На данный момент тип и происхождение БПЛА не установлены.

Отмечается, что дрон больше не находится в воздушном пространстве Финляндии.

Инцидент расследует Пограничная служба Финляндии. Ожидается, что ведомство предоставит больше информации по мере продвижения расследования.

В свою очередь, финский вещатель Yle сообщает, что было зафиксировано два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны.

"Два неопознанных беспилотных летательных аппарата подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии вблизи Виролахти и Улко-Таммио в воскресенье утром после 3:00. Береговая охрана Финского залива начала расследование этого нарушения", - говорится в публикации.

Угроза дронов для стран Балтии

Напомним, что утром 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников из-за российской агрессии против Украины.

Ой! І хто б це міг його запустити? Навіть нікому і на думку не спаде! Космічні пінгвіни! Більше нікому.
03.05.2026 17:48 Ответить
Скажуть що українські,бо ***** нападе.
03.05.2026 17:59 Ответить
Збити чужого не пробували? Самі признаються в безпорадності, Только Фиксация.🤣
Цез параша перевіряє.
03.05.2026 17:53 Ответить
Кацапо-еврейский Орион - Гермес.
03.05.2026 18:03 Ответить
А де стурбованість і рішучий протест? Ото велика проблема для країни НАТО збити пару дронів та ідентифікувати. Або НАТО вже і не таке НАТО.
03.05.2026 18:06 Ответить
Ну, це точно не хусіти з Йемену!!
03.05.2026 20:06 Ответить
це така нова система роійського ППО - як тільки помічають що україньк дрони наближаються до Приморська, то зразу з Прібилово запускать деклька дронв у бік Коувола та Лаппєєнранта.
03.05.2026 21:52 Ответить
знову Україна винувата?
04.05.2026 01:01 Ответить
 
 