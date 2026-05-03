Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии около границы с РФ

В воскресенье, 3 мая, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Воздушные силы Финляндии заметили дрон над муниципалитетом Виролахти – регионом, граничащим с Ленинградской областью России. На данный момент тип и происхождение БПЛА не установлены.

Отмечается, что дрон больше не находится в воздушном пространстве Финляндии.

Инцидент расследует Пограничная служба Финляндии. Ожидается, что ведомство предоставит больше информации по мере продвижения расследования.

В свою очередь, финский вещатель Yle сообщает, что было зафиксировано два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны.

"Два неопознанных беспилотных летательных аппарата подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии вблизи Виролахти и Улко-Таммио в воскресенье утром после 3:00. Береговая охрана Финского залива начала расследование этого нарушения", - говорится в публикации.

Угроза дронов для стран Балтии

Напомним, что утром 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников из-за российской агрессии против Украины.

