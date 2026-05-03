В Латвии и Эстонии объявляли об угрозе дронов на фоне атаки РФ на Украину

Утром 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе со стороны беспилотников в связи с российской агрессией против Украины.

Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в соцсети X и Министерство внутренних дел Эстонии на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Угроза в Латвии

Так, Национальные вооруженные силы сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве городов Алуксне, Балви, Лудзе, Резекне и Краслава.

"Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленной реакции на потенциальную угрозу. Национальные вооруженные силы усилили возможности ПВО на восточной границе, отправив дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно", - отмечается в сообщении.

Угроза в Эстонии

В Эстонии предупреждение об угрозе дронов получили жители уездов Вирумаа и Ида-Вирумаа. Через несколько часов Силы обороны отменили тревогу, сообщив, что в воздушном пространстве Эстонии нет угроз.

Позже в МВД пояснили, что предупреждение направили "в связи с военными действиями России против Украины", в частности из-за вероятности того, что дроны могут попасть в воздушное пространство Эстонии.

Атака РФ на Украину 3 мая

По данным Воздушных Сил Украины, в ночь на воскресенье войска РФ атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", 268 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, более 160 из них - "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БПЛА