Падение дрона в Эстонии
Фрагмент украинского дрона нашли на пляже в Эстонии

В воскресенье утром, 12 апреля, в Эстонии местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона.

Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Пресс-секретарь Полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль сообщила, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море вынесло на пляж Кальви.

"Местный житель нашел его сегодня утром", – сказала Тууль.

По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона.

Поскольку в настоящее время продолжаются следственные действия, КаПо пока не может предоставить дополнительную информацию о том, что произошло.

Что предшествовало?

А що, наші дрони дерев'яні, що на воді плавають?
12.04.2026 16:15 Ответить
Колись і літаки були дерев'яними, це нормально
12.04.2026 16:26 Ответить
пінополістирол щільністю 30 кг на кубічний метр, фанера, склотканина, епоксдні та поліефірні смоли, деякі деталі - вуглепластик. Тому плаває.
12.04.2026 16:41 Ответить
Фрагмент українського дрона знайшли на пляжі в Естонії

А якщо "Фрагмент українського дрона" спочатку такі доставили з РФ, а потім знайшли?

Подібна "логістика" вже не така оптяжлива для Кремля...
12.04.2026 16:27 Ответить
ще рік війни, і фрагменти українських дронів море буде виносити на пляжі Данії і Британії.
12.04.2026 16:44 Ответить
 
 