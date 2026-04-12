Фрагмент украинского дрона нашли на пляже в Эстонии
В воскресенье утром, 12 апреля, в Эстонии местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона.
Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Пресс-секретарь Полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль сообщила, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море вынесло на пляж Кальви.
"Местный житель нашел его сегодня утром", – сказала Тууль.
По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона.
Поскольку в настоящее время продолжаются следственные действия, КаПо пока не может предоставить дополнительную информацию о том, что произошло.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
- Известно, что с вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "шахед".
- В то же время Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках.
- Россия пригрозила "мерами" странам Европы, если те предоставят коридор для атак дронов Украины.
А якщо "Фрагмент українського дрона" спочатку такі доставили з РФ, а потім знайшли?
Подібна "логістика" вже не така оптяжлива для Кремля...