Фрагмент украинского дрона нашли на пляже в Эстонии

В воскресенье утром, 12 апреля, в Эстонии местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона.

Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Пресс-секретарь Полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль сообщила, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море вынесло на пляж Кальви.

"Местный житель нашел его сегодня утром", – сказала Тууль.

По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона.

Поскольку в настоящее время продолжаются следственные действия, КаПо пока не может предоставить дополнительную информацию о том, что произошло.

Что предшествовало?