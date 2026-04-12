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Новини Падіння дрона в Естонії
2 023 13

Фрагмент українського дрона знайшли на пляжі в Естонії

В Естонії знайшли фрагмент українського дрона

У неділю вранці, 12 квітня, в Естонії місцевий житель виявив у Ляене-Вірумаа на пляжі Кальві фрагмент дрона.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Речниця Поліції безпеки (КаПо) Марта Тууль повідомила, що йдеться не про падіння безпілотника, а про уламок крила, який море винесло на пляж Кальві.

"Місцевий житель знайшов його сьогодні вранці", – сказала Тууль.

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За попередньою оцінкою, знахідка є частиною українського дрона.

Оскільки наразі тривають слідчі дії, КаПо поки не може надати додаткову інформацію про те, що сталося.

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Що передувало?

Автор: 

Естонія (1879) дрони (8726)
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Топ коментарі
+2
Фрагмент українського дрона знайшли на пляжі в Естонії

А якщо "Фрагмент українського дрона" спочатку такі доставили з РФ, а потім знайшли?

Подібна "логістика" вже не така оптяжлива для Кремля...
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12.04.2026 16:27 Відповісти
+1
Колись і літаки були дерев'яними, це нормально
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12.04.2026 16:26 Відповісти
+1
пінополістирол щільністю 30 кг на кубічний метр, фанера, склотканина, епоксдні та поліефірні смоли, деякі деталі - вуглепластик. Тому плаває.
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12.04.2026 16:41 Відповісти

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