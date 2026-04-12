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Фрагмент українського дрона знайшли на пляжі в Естонії
У неділю вранці, 12 квітня, в Естонії місцевий житель виявив у Ляене-Вірумаа на пляжі Кальві фрагмент дрона.
Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Речниця Поліції безпеки (КаПо) Марта Тууль повідомила, що йдеться не про падіння безпілотника, а про уламок крила, який море винесло на пляж Кальві.
"Місцевий житель знайшов його сьогодні вранці", – сказала Тууль.
За попередньою оцінкою, знахідка є частиною українського дрона.
Оскільки наразі тривають слідчі дії, КаПо поки не може надати додаткову інформацію про те, що сталося.
Що передувало?
- Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіксували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.
- Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.
- Відомо, що з вечора 30 березня зафіксовано кілька інцидентів з безпілотниками. Біля кордону Латвії з Росією зафіксували невідомий безпілотник. Водночас у Молдові зафіксували проліт ударного безпілотника "шахед".
- Водночас Литва хоче отримувати від України інформацію про "заблукалі" безпілотники.
- Росія пригрозила "заходами" країнам Європи, якщо ті нададуть коридор для атак дронів України.
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А якщо "Фрагмент українського дрона" спочатку такі доставили з РФ, а потім знайшли?
Подібна "логістика" вже не така оптяжлива для Кремля...