Фрагмент українського дрона знайшли на пляжі в Естонії

У неділю вранці, 12 квітня, в Естонії місцевий житель виявив у Ляене-Вірумаа на пляжі Кальві фрагмент дрона.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Речниця Поліції безпеки (КаПо) Марта Тууль повідомила, що йдеться не про падіння безпілотника, а про уламок крила, який море винесло на пляж Кальві.

"Місцевий житель знайшов його сьогодні вранці", – сказала Тууль.

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За попередньою оцінкою, знахідка є частиною українського дрона.

Оскільки наразі тривають слідчі дії, КаПо поки не може надати додаткову інформацію про те, що сталося.

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Що передувало?