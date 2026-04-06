ЗСУ розширили дальність ударів: Естонія та Україна обговорили інциденти з безпілотниками, - Ківісельг

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що можливості Сил оборони України щодо ураження цілей на значній відстані за останні півтора тижня суттєво зросли..

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

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За його словами, українські засоби ураження тепер здатні діставати цілі навіть поблизу кордонів Естонії, що викликає додаткову увагу до траєкторій польотів дронів і безпекових ризиків у регіоні.

Естонія обговорила з Києвом інциденти з дронами

У Таллінні обговорили з українською стороною випадки, коли безпілотники потрапляли в повітряний простір Естонії. Ківісельг наголосив, що такі інциденти не є результатом використання українцями естонського повітряного простору для атак.

За його оцінкою, подібні випадки найчастіше пов’язані з тим, що дрони заходять із території Росії, а також із впливом російської протиповітряної оборони, яка може змінювати їхні траєкторії.

Естонська сторона рекомендувала Україні планувати маршрути ударних засобів таким чином, щоб вони не перетинали повітряний простір країни.

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Водночас у Таллінні визнають, що повністю виключити такі ризики неможливо через складність бойових умов та роботу російської ППО.

Успішність ударів по російській інфраструктурі

Ківісельг також відзначив ефективність українських атак на російську нафтову інфраструктуру. За його словами, деякі порти, зокрема Усть-Луга та Приморськ, були змушені частково зупиняти роботу терміналів.

В Усть-Лузі, як зазначається, пошкодження або виведення з ладу частини причалів призвело до скорочення експортних потужностей.

Ефективність ударів, за оцінкою естонського розвідцентру, забезпечується масштабним виробництвом безпілотників в Україні. Зокрема, одна з компаній виготовляє понад 200 дронів щодня.

Також застосовується комбінована тактика: спочатку використовуються дрони-приманки для виснаження російської ППО, після чого завдаються удари бойовими апаратами.

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