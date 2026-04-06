ВСУ расширили дальность ударов: Эстония и Украина обсудили инциденты с беспилотниками, - Кивисельг

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что возможности Сил обороны Украины по поражению целей на значительном расстоянии за последние полторы недели существенно возросли.

По его словам, украинские средства поражения теперь способны достигать целей даже вблизи границ Эстонии, что вызывает дополнительное внимание к траекториям полетов дронов и рискам безопасности в регионе.

Эстония обсудила с Киевом инциденты с дронами

В Таллинне обсудили с украинской стороной случаи, когда беспилотники попадали в воздушное пространство Эстонии. Кивисельг подчеркнул, что такие инциденты не являются результатом использования украинцами эстонского воздушного пространства для атак.

По его оценке, подобные случаи чаще всего связаны с тем, что дроны заходят с территории России, а также с воздействием российской противовоздушной обороны, которая может изменять их траектории.

Эстонская сторона рекомендовала Украине планировать маршруты ударных средств таким образом, чтобы они не пересекали воздушное пространство страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках

В то же время в Таллинне признают, что полностью исключить такие риски невозможно из-за сложности боевых условий и работы российской ПВО.

Успешность ударов по российской инфраструктуре

Кивисельг также отметил эффективность украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру. По его словам, некоторые порты, в частности Усть-Луга и Приморск, были вынуждены частично останавливать работу терминалов.

В Усть-Луге, как отмечается, повреждение или вывод из строя части причалов привело к сокращению экспортных мощностей.

Эффективность ударов, по оценке эстонского разведцентра, обеспечивается масштабным производством беспилотников в Украине. В частности, одна из компаний производит более 200 дронов ежедневно.

Также применяется комбинированная тактика: сначала используются дроны-приманки для истощения российской ПВО, после чего наносятся удары боевыми аппаратами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия умышленно направляет украинские беспилотники в страны Балтии, - Сибига