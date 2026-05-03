У Латвії та Естонії оголошували про загрозу дронів на тлі атаки РФ на Україну

Вранці 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників через російську агресію проти України.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії в соцмережі X та Міністерство внутрішніх справ Естонії на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Загроза в Латвії

Так, Національні збройні сили повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі міст Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава.

"Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО постійно моніторять повітряний простір, щоб забезпечити можливість негайної реакції на потенційну загрозу. Національні збройні сили посилили можливості ППО на східному кордоні, відправивши додаткові підрозділи. Поки триває агресія Росії проти України, повторення таких випадків, коли в повітряний простір Латвії влітає або наближається іноземний безпілотний літальний апарат, є можливим", - зазначається в повідомленні.

Загроза в Естонії

В Естонії попередження про загрозу дронів отримали жителі повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа. Через кілька годин Сили оборони скасували тривогу, повідомивши, що в повітряному просторі Естонії немає загроз.

Пізніше в МВС пояснили, що попередження надіслали "у зв'язку з військовими діями Росії проти України", зокрема через ймовірність того, що дрони можуть потрапити в повітряний простір Естонії.

Атака РФ на Україну 3 травня

За даними Повітряних Сил України, у ніч на неділю війська РФ атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 268-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 160 із них - "Шахеди". За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА.