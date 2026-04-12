Украина должна сделать все возможное, чтобы дроны не попадали в Финляндию, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны принимает все необходимые меры для предотвращения новых инцидентов с беспилотниками. Он также рассказал о взаимодействии с Украиной по вопросу недопущения пролета БПЛА на территорию Финляндии.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Финляндия обратилась к Украине

Орпо заверил, что обнаружение дронов не зависит исключительно от наблюдений граждан, хотя их и находили в лесу.

"Все сведения, полученные разведкой от органов власти, будут тщательно проверены", — сказал премьер Финляндии.

По его словам, правительство сейчас принимает необходимые меры, чтобы избежать новых инцидентов с дронами.

"Мы сообщили, что Украина должна сделать все в рамках своих военных операций, чтобы дроны не попадали в Финляндию", — заявил Орпо.

Напомним, что на юго-востоке Финляндии в субботу, 11 апреля, нашли еще один беспилотник с взрывной частью. Дрон уже подорвали.

Что предшествовало

Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.

Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.

В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.

