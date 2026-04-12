Падение дронов в Финляндии
Украина должна сделать все возможное, чтобы дроны не попадали в Финляндию, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны принимает все необходимые меры для предотвращения новых инцидентов с беспилотниками. Он также рассказал о взаимодействии с Украиной по вопросу недопущения пролета БПЛА на территорию Финляндии. 

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Финляндия обратилась к Украине 

Орпо заверил, что обнаружение дронов не зависит исключительно от наблюдений граждан, хотя их и находили в лесу.

"Все сведения, полученные разведкой от органов власти, будут тщательно проверены", — сказал премьер Финляндии.

По его словам, правительство сейчас принимает необходимые меры, чтобы избежать новых инцидентов с дронами.

"Мы сообщили, что Украина должна сделать все в рамках своих военных операций, чтобы дроны не попадали в Финляндию", — заявил Орпо.

Читайте также: Еще один беспилотник с неразорвавшейся взрывной частью нашли в Финляндии

  • Напомним, что на юго-востоке Финляндии в субботу, 11 апреля, нашли еще один беспилотник с взрывной частью. Дрон уже подорвали.

Что предшествовало

  • Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
  • Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
  • В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.

Читайте также: Финляндия развертывает радары из-за угрозы беспилотников

беспилотник (5034) Финляндия (1079) Орпо Петтери (50)
Русні те саме сказати - ні?
висувати претензії до кацапів завжди ссикотно.
Тиць - ******* бабин Гриць - то збивайте нах!
Русні те саме сказати - ні?
висувати претензії до кацапів завжди ссикотно.
Навіть після курвська.
що там Курськ... теперешні фіни про свій Суомуссалмі давно забули.
Курвськ показал, що русня не така вже й грізна, як себе малює.
Ну і діпстрайки, які вона регулярно ловить - теж.
Але "образ сили" досі ще міцний.
Ето жє... цєлая россія, ну как жє можно ідті напєрєкор такому мощному мєдвєдю? Надо іскать компромісс, то єсть удовлєтворять трєбованія с мінімально возможним для сєбя ущєрбом.
фінам якось *****, що там той Курськ показав.
Тоді й далі будуть вмовляти, щоб українці якось так зробили свої дрони, аби вони на територію Фінляндії, попри руснявий РЕБ, не залітали. Бо без дії руснявого РЕБ дрони прилетять туди, куди їм треба на території росії.
вмовляти не будуть. Будуть вимагати щоб "Україна зробила все можливе, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії" Джерело: https://censor.net/ua/n3610123
І що саме? Підрив за GPS-координатами? Так русня прохаває швидко і почне спуфити так, щоб перетин не-кордону кацапстана бортовий комп'ютер сприймав як перетин кордону ЄС.
премєрів не цікавлять ні якісь там техніяні тонкощі, ні взагалі першопричини потрапляння дронів на теріторію Фінляндії.
Ну, ми, звісно, зробимо що можемо, але результат - не гарантуємо.
За гарантією - до крЄмля. Якщо він припинить війну і забере своїх підарів з України, наші дрони одразу ж припинять потрапляти до Фінляндії.
орпів наші старання не цікавлять, А щодо питань до кремля, то я вам вже тут прокоментував.
А що було в тому Курську?
Судячи з вашого запитання, правільним отвєтом буде "сирок по пріказу агєнта Буратіно унічтожіл западную тєхніку і лучшіє соєдінєнія ВСУ, чтоби помочь путіну оккупіровать Донбасс".
Та ні, я раді правди, Курськом тут не пахло, Коренєво стало фортецею а взагалі це називається Суджанською авантюрою. Живу недалеко і довелося бачити скільки в одну сторону пішло тільки техніки а ще і особовий склад був. Вам же с Одєси краще ж видно через призму зеленої пропаганди, у населення Сумщини запитали б про позитивні наслідки цього. Тільки лінія фронту збільшилась на 560 км а про винищення області так то таке нікому не потрібне.
Ну, що і треба було довести.
Так, заради цікавості, покажіть мені ті 560 км нової лінії фронту на території України.
Бо крити Північ чєрєз лєнточку і лазити ДРГ русня почала десь через місяць після втечі з-під Києва.
Не дивись на все через призму зеленої пропаганди. Які тут ДРГ, тут орками тільки захоплено сіл до трьох десятків а ще більше розбито в сірій зоні яку вони успішно розширяють з кордону вглиб нашої території. Просто порівняно зі сходом не такі активні бойові дії бо ми їм не дуже потрібні а потрібна буферна пуста зона, щоб повтору Суджі не було. Хоч це зрозуміло одєсіту. І не треба в мою адресу писати всіляку ахінею, досить річної давнини про касетний ********* Іскандера - М по Сумам, в цю п'ятницю тут Клименко таки написав правду - осколково-фугасний ********* що я зразу і казав і пояснював але куди там мені до розумних зелених.
До курвська все тихо-мирно було, ані ДРГ, ані обстрілів?
такую попробуй не испугайся
Україна робить все можливе шоб на фінів не напали то то не рахується.
Тиць - ******* бабин Гриць - то збивайте нах!
кацапи РЕБом влупили тай полетіли хер зна куди
Тут он прав. Простите великодушно.
якби це було так просто, то спершу ми б потурбувались щоб рашистські безпілотники не потрапляли в наших дітей
Финны и не говорят , шо "просто". Просят(очень выдержанно и вежливо) сделать все возможное.
а що ти там промичиш як дрон з України впаде на голову комусь з біженців з України. І спрацює! А їх там десь 50 - 60 000. Я особисто скажу - так вам і треба, ***** тікати. Кому написано той ніде не сховається
Ну тогда сходите к психиатру, может поможет.
Пора вводити 5-ту статтю!
А якщо це будуть кацапські дрони? Вони теж мають зробити все можливе?
Кацапсячим дронам немає потреби там літати, а нам треба добиратись до *********** луги *башити порт загрузки танкерів.
Кацапячі дрони можуть літати де завгодно. Он, не так давно залітали до Польщі, Литви та Румунії. У Бельгії біля військової бази крутилися. У Норвегії навколо аеропорту кружляли.
Розвіддрони та дрони з вибухівкуою то різні речі.
А хіба до Польщі не залітав шлюхєд з бойовою частиною?

https://www.nta.ua/u_polshhi_vpav_ta_vibuxnuv_rosiiskii_saxed_vlada_pripuskaje_shho_dron_priletiv_iz_bilorusi_76279
Ну залітав. Більше ж не залітає...
Так само й про цей можна сказати. Ну залітав...
Розумієш, в нас альтернативи немає добратись до луги. Тільки через Балтійські країни (або Польщу але це далеко облітати) , потім Фінляндію. Тому треба якось домовлятись...
Я ж не про це. Вони нам ніби викочують пред'яву: а не припиніть залітати до нас. Так, ніби у нас немає війни, а ми просто так розважаємося. Мають же ж розуміти, що помилки неминучі. На дрони активно тисне ворожий РЕБ, їх можуть пошкодити МВГ, у них може закінчитися пальне. Тобто це відбувається не через нас.
Кацапня тепер через бульбондію на Волинь та Львівщину залітає.
Різні речі. Там їхній союзник, з території якого вони до України вдерлися. Буде бульбенфюрер їм такі пред'яви кидати? Не думаю... У нього там навіть їхні ретранляторні станції стоять.
Так я ж про це й кажу. Що у нас немає альтернативи крім домовлятися. А ***** дійсно, що у бульбофюрера нічого запитувати не буде і пред'яву він йому ніяку не висуне бо це одна із провінцій *****стану.
Ми ж не проти. Але є речі, які ми просто не можемо контролювати. І їм треба це усвідомлювати...
А самі себе здатні захистити? Рано чи пізно доведеться! Українці не безкінечні, єврокуколди, ви що думали як в НАТО вступили то автоматично під захистом стали? НАТО не навчене ******** війни виходить
Радянсько-фінська війна (Зимова війна) 1939-1940 років виявилася для СРСР значно важчою та кровопролитнішою, ніж очікувало радянське керівництво. Офіційні цифри тривалий час замовчувалися або занижувалися, проте ******* історики наводять більш детальні дані.
Ось основні категорії втрат СРСР:

Людські втрати
Число загиблих радянських солдатів у кілька разів перевищувало втрати фінської сторони. Згідно з найбільш авторитетними дослідженнями (зокрема, за даними історика Григорія Кривошеєва):
Безповоротні втрати: Близько 126,875 осіб (сюди входять загиблі в бою, померли від ран у госпіталях, зниклі безвісти та ті, що не повернулися з полону).
Санітарні втрати: Понад 264,900 осіб (поранені, контужені, захворілі та ті, що отримали серйозні обмороження).
Загальні втрати: Складають близько 391,800 осіб.
Для порівняння, фінська армія втратила близько 26,000 осіб загиблими та близько 43,000 пораненими.
тих фінів вже давно нема. Зараз нові фіни живуть своє благополучне життя, тому їх не цікавлять причини, через які у їх бік летять чиїсь дрони.
Може вони завжди такими були. Ніхто ніколи не згадує ганебні поразки і капітуляцію фінів в 1944-му році.
ні, не звжди. Були і Суомуссалмі, і Коллаа... з таким же успіхом можно сказати " ніхто ніколи не згадує перемоги фінів"
Якщо він так каже, що Україна "повинна", - то нам не все відомо.
Кожна країна повинна захищати себе сама, українці захищають свою країну а ви якось самі свою
Тоді в Фінланд будут "потрапляти дрони" ***** й їх буде на порядок більше й вони будуть там не по оказії , а по плану !!!
Коли москальські дрони потраплятимуть,то тоді почішаєтеся,а так кілька штук українських просто тримають вас в тонусі)
дайте нам ще два-три роки, і ми зробимо все можливе щоб дрони не потрапляли до Фінляндії. Але це не точно. Можливо нам знадобиться п'ять років.
забирайте ,в нас ще є
щоб дрони не падали в Фінляндії додаткові українські оператори дронів мать коректувати політ з Фінляндії .
Які ж фіни - сміливі та потужні ! Як жертва веде оборону як може, так їй одразу зауваження "обороняйтесь якось подалі від нас".

Як параша пускає дрони розвідники, порушує ********* морські кордони, літаками порушує повітряний простір фінів, будує бази на кордоні з Фінляндією. То 0 реакції.

І що , що параша готується до третьої світової. А от український дрончик, що збився з курсу, це харам
Шо це за поц черговий? *****,ну звідки береться вся ця тупа шваль?🤦
дивно, але він правоцентрист... соратник наших "Європейська Солідарність" в Європі... одна політична сила в Європарламенті - Європейська народна партія.
Я вважаю, що Україна зробить все можливе для безпеки Фінляндії. Але гарантувати непотрапляння *********** на її територію - на всі 100% не зможе, нема такої фізичної можливості. Бо це - війна, яка розв'язана не Україною, а нашим спільним з фінами сусідом-імперією. І саме ця касапська імперія та її війна - першоочергова причина. Саме їм потрібно висувати претензії.
До речі, фіни також воювали з цією імперією, мають це знати як отченаш. Фіни також свого часу були в її складі... ледве-ледве з величезними втратами вирвались з її кігтів...

ЗІ: але я не буду здивований, якщо наше МЗС ім.Зелі цього не розтвкмачить прем'єру Фінлянтії і не нагадає цього факту народу Суомі...
То чекайте фіни на кацапські дрони, тоді що будете заявляти?
Здулися союзнічки, чи такими ніколи і не були?
