Украина должна сделать все возможное, чтобы дроны не попадали в Финляндию, - премьер Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны принимает все необходимые меры для предотвращения новых инцидентов с беспилотниками. Он также рассказал о взаимодействии с Украиной по вопросу недопущения пролета БПЛА на территорию Финляндии.
Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.
Финляндия обратилась к Украине
Орпо заверил, что обнаружение дронов не зависит исключительно от наблюдений граждан, хотя их и находили в лесу.
"Все сведения, полученные разведкой от органов власти, будут тщательно проверены", — сказал премьер Финляндии.
По его словам, правительство сейчас принимает необходимые меры, чтобы избежать новых инцидентов с дронами.
"Мы сообщили, что Украина должна сделать все в рамках своих военных операций, чтобы дроны не попадали в Финляндию", — заявил Орпо.
- Напомним, что на юго-востоке Финляндии в субботу, 11 апреля, нашли еще один беспилотник с взрывной частью. Дрон уже подорвали.
Что предшествовало
- Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
- Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
- В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну і діпстрайки, які вона регулярно ловить - теж.
Але "образ сили" досі ще міцний.
Ето жє... цєлая россія, ну как жє можно ідті напєрєкор такому мощному мєдвєдю? Надо іскать компромісс, то єсть удовлєтворять трєбованія с мінімально возможним для сєбя ущєрбом.
За гарантією - до крЄмля. Якщо він припинить війну і забере своїх підарів з України, наші дрони одразу ж припинять потрапляти до Фінляндії.
Так, заради цікавості, покажіть мені ті 560 км нової лінії фронту на території України.
Бо крити Північ чєрєз лєнточку і лазити ДРГ русня почала десь через місяць після втечі з-під Києва.
Ось основні категорії втрат СРСР:
Людські втрати
Число загиблих радянських солдатів у кілька разів перевищувало втрати фінської сторони. Згідно з найбільш авторитетними дослідженнями (зокрема, за даними історика Григорія Кривошеєва):
Безповоротні втрати: Близько 126,875 осіб (сюди входять загиблі в бою, померли від ран у госпіталях, зниклі безвісти та ті, що не повернулися з полону).
Санітарні втрати: Понад 264,900 осіб (поранені, контужені, захворілі та ті, що отримали серйозні обмороження).
Загальні втрати: Складають близько 391,800 осіб.
Для порівняння, фінська армія втратила близько 26,000 осіб загиблими та близько 43,000 пораненими.
Як параша пускає дрони розвідники, порушує ********* морські кордони, літаками порушує повітряний простір фінів, будує бази на кордоні з Фінляндією. То 0 реакції.
І що , що параша готується до третьої світової. А от український дрончик, що збився з курсу, це харам
До речі, фіни також воювали з цією імперією, мають це знати як отченаш. Фіни також свого часу були в її складі... ледве-ледве з величезними втратами вирвались з її кігтів...
ЗІ: але я не буду здивований, якщо наше МЗС ім.Зелі цього не розтвкмачить прем'єру Фінлянтії і не нагадає цього факту народу Суомі...