Україна має зробити все можливе, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії, - прем’єр Орпо

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд країни вживає всіх необхідних заходів для запобігання новим інцидентам із безпілотниками. Він також розповів про комунікацію з Україною щодо недопущення залітання БпЛА на територію Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

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Фінляндія звернулася до України

Орпо запевнив, що виявлення дронів не залежить виключно від спостережень громадян, хоча їх і знаходили в лісі.

"Усі відомості, отримані розвідкою від органів влади, будуть ретельно перевірені", - сказав прем'єр Фінляндії.

За його словами, уряд зараз вживає необхідних заходів, щоб уникнути нових інцидентів із дронами.

"Ми повідомили, що Україна повинна зробити все в межах своїх військових операцій, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії" – заявив Орпо.

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Нагадаємо, що на південному сході Фінляндії в суботу, 11 квітня, знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною. Дрон уже підірвали.

Що передувало

Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.

Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.

Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.

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