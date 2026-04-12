УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9386 відвідувачів онлайн
Новини Падіння дронів у Фінляндії
5 407 82

Україна має зробити все можливе, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії, - прем’єр Орпо

орпо

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд країни вживає всіх необхідних заходів для запобігання новим інцидентам із безпілотниками. Він також розповів про комунікацію з Україною щодо недопущення залітання БпЛА на територію Фінляндії. 

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фінляндія звернулася до України 

Орпо запевнив, що виявлення дронів не залежить виключно від спостережень громадян, хоча їх і знаходили в лісі.

"Усі відомості, отримані розвідкою від органів влади, будуть ретельно перевірені", - сказав прем'єр Фінляндії.

За його словами, уряд зараз вживає необхідних заходів, щоб уникнути нових інцидентів із дронами.

"Ми повідомили, що Україна повинна зробити все в межах своїх військових операцій, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії" – заявив Орпо.

Читайте також: Ще один безпілотник з нерозірваною вибуховою частиною знайшли у Фінляндії

  • Нагадаємо, що на південному сході Фінляндії в суботу, 11 квітня, знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною. Дрон уже підірвали.

Що передувало

Читайте також: Фінляндія розгортає радари через загрозу безпілотників

Автор: 

безпілотник БпЛА (6123) Фінляндія (1470) Орпо Петтері (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Русні те саме сказати - ні?
показати весь коментар
12.04.2026 18:01 Відповісти
+15
висувати претензії до кацапів завжди ссикотно.
показати весь коментар
12.04.2026 18:23 Відповісти
+10
Тиць - ******* бабин Гриць - то збивайте нах!
показати весь коментар
12.04.2026 18:01 Відповісти

Завантаження...

 
 