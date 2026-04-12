Ще один безпілотник з нерозірваною вибуховою частиною знайшли у Фінляндії
На південному сході Фінляндії знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною. Дрон уже підірвали.
Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про знахідку?
Дрон виявили в суботу, 11 квітня, в місті Іїті. Місце події було оточено після того, як влада виявила, що дрон може містити вибухівку. Ввечері Збройні сили підірвали боєголовку дрона в ізоляційній зоні.
Фінська прикордонна служба та Фінська прикордонна охорона заявили в суботу, що розслідують, чи пов'язаний дрон, знайдений в Іїті, з українськими дронами, знайденими в Коуволі, Паріккала та Луумакі в березні.
Національна кримінальна поліція Фінляндії (KRP) продовжить розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію не раніше понеділка, 13 квітня. Підозру на порушення територіальної цілісності розслідує Фінська прикордонна служба.
Що передувало
- Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.
- Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.
- Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.
- Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.
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