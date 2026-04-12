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Новини Падіння дронів у Фінляндії
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Ще один безпілотник з нерозірваною вибуховою частиною знайшли у Фінляндії

У Фінляндії виявили ще один безпілотник із нерозірваним боєзарядом

На південному сході Фінляндії знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною. Дрон уже підірвали.

Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про знахідку?

Дрон виявили в суботу, 11 квітня, в місті Іїті. Місце події було оточено після того, як влада виявила, що дрон може містити вибухівку. Ввечері Збройні сили підірвали боєголовку дрона в ізоляційній зоні.

Фінська прикордонна служба та Фінська прикордонна охорона заявили в суботу, що розслідують, чи пов'язаний дрон, знайдений в Іїті, з українськими дронами, знайденими в Коуволі, Паріккала та Луумакі в березні.

Національна кримінальна поліція Фінляндії (KRP) продовжить розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію не раніше понеділка, 13 квітня. Підозру на порушення територіальної цілісності розслідує Фінська прикордонна служба.

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Що передувало

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6123) Фінляндія (1470)
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