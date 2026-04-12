Ще один безпілотник з нерозірваною вибуховою частиною знайшли у Фінляндії

На південному сході Фінляндії знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною. Дрон уже підірвали.

Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про знахідку?

Дрон виявили в суботу, 11 квітня, в місті Іїті. Місце події було оточено після того, як влада виявила, що дрон може містити вибухівку. Ввечері Збройні сили підірвали боєголовку дрона в ізоляційній зоні.

Фінська прикордонна служба та Фінська прикордонна охорона заявили в суботу, що розслідують, чи пов'язаний дрон, знайдений в Іїті, з українськими дронами, знайденими в Коуволі, Паріккала та Луумакі в березні.

Національна кримінальна поліція Фінляндії (KRP) продовжить розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію не раніше понеділка, 13 квітня. Підозру на порушення територіальної цілісності розслідує Фінська прикордонна служба.

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Що передувало

Нагадаємо, що 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.

Пізніше президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження, однак наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.

Своєю чергою у МЗС України повідомили, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.

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