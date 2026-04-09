Фінляндія просить у Єврокомісії 35 млн євро на системи захисту від дронів

Фінляндія звернулася до Європейської комісії із запитом на додаткові 35 млн євро для закупівлі систем виявлення та нейтралізації безпілотників, які планують розгорнути на східному кордоні та у Фінській затоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

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Таке рішення у четвер ухвалив міністерський Комітет з економічної політики.

На ці кошти Прикордонна охорона Фінляндії зможе придбати системи виявлення і нейтралізації дронів.

Основні закупівлі заплановані на 2027-2029 роки, а фінансування ЄС покриє 90% витрат.

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"За допомогою цих систем Фінляндія посилює контроль за повітряним простором через зростання ризиків, пов’язаних із появою іноземних безпілотників. значно покращить здатність контролювати дрони на східному кордоні та у Фінській затоці", - заявили у Міністерстві внутрішніх справ країни.

Зазначається, що Фінляндія подає заявку на додаткове фінансування у рамках інструменту фінансової підтримки прикордонної безпеки та візової політики ЄС.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія посилює контроль за повітряним простором через зростання ризиків, пов’язаних із появою іноземних безпілотників.

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