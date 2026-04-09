Финляндия просит у Еврокомиссии 35 млн евро на системы защиты от дронов
Финляндия обратилась в Европейскую комиссию с запросом на выделение дополнительных 35 млн евро для закупки систем обнаружения и нейтрализации беспилотников, которые планируется развернуть на восточной границе и в Финском заливе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.
Такое решение в четверг принял министерский Комитет по экономической политике.
На эти средства Пограничная охрана Финляндии сможет приобрести системы обнаружения и нейтрализации дронов.
Основные закупки запланированы на 2027-2029 годы, а финансирование ЕС покроет 90% расходов.
"С помощью этих систем Финляндия усиливает контроль над воздушным пространством из-за роста рисков, связанных с появлением иностранных беспилотников. Это значительно улучшит способность контролировать дроны на восточной границе и в Финском заливе", - заявили в Министерстве внутренних дел страны.
Отмечается, что Финляндия подает заявку на дополнительное финансирование в рамках инструмента финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики ЕС.
Ранее сообщалось, что Финляндия усиливает контроль над воздушным пространством из-за роста рисков, связанных с появлением иностранных беспилотников.
Что предшествовало
- Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
- Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
- В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
