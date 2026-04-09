Финляндия просит у Еврокомиссии 35 млн евро на системы защиты от дронов

Финляндия планирует усилить защиту границы системами противодействия БПЛА за счет средств ЕС

Финляндия обратилась в Европейскую комиссию с запросом на выделение дополнительных 35 млн евро для закупки систем обнаружения и нейтрализации беспилотников, которые планируется развернуть на восточной границе и в Финском заливе.

Такое решение в четверг принял министерский Комитет по экономической политике.

На эти средства Пограничная охрана Финляндии сможет приобрести системы обнаружения и нейтрализации дронов.

Основные закупки запланированы на 2027-2029 годы, а финансирование ЕС покроет 90% расходов.

"С помощью этих систем Финляндия усиливает контроль над воздушным пространством из-за роста рисков, связанных с появлением иностранных беспилотников. Это значительно улучшит способность контролировать дроны на восточной границе и в Финском заливе", - заявили в Министерстве внутренних дел страны.

Отмечается, что Финляндия подает заявку на дополнительное финансирование в рамках инструмента финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики ЕС.

Что предшествовало

  • Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
  • Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
  • В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.

отакої!
фіни офігіли!
тут треба цигану орбану накинути.
та, і що таке 35 млн?

Операція «Мідас» (або «Міндічгейт») - це гучне розслідування НАБУ та САП (з 2024-2025 рр.) щодо масштабного розкрадання коштів у сфері енергетики, зокрема НАЕК «Енергоатом», яке оцінюють у понад 100 млн доларів США.
09.04.2026 16:14 Ответить
Прочитав на системи захисту від ромів...
09.04.2026 16:19 Ответить
Уе вони ло хочуть виявляти? Ті наші, що на усть-лугу летять?
09.04.2026 16:23 Ответить
Припустимо що вони настільки бідні і у них немає 35 мільйонів. Але який захист від дронів можна побудувати на ці копійки.
09.04.2026 16:42 Ответить
 
 