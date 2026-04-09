Финляндия просит у Еврокомиссии 35 млн евро на системы защиты от дронов

Финляндия обратилась в Европейскую комиссию с запросом на выделение дополнительных 35 млн евро для закупки систем обнаружения и нейтрализации беспилотников, которые планируется развернуть на восточной границе и в Финском заливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Такое решение в четверг принял министерский Комитет по экономической политике.

На эти средства Пограничная охрана Финляндии сможет приобрести системы обнаружения и нейтрализации дронов.

Основные закупки запланированы на 2027-2029 годы, а финансирование ЕС покроет 90% расходов.

"С помощью этих систем Финляндия усиливает контроль над воздушным пространством из-за роста рисков, связанных с появлением иностранных беспилотников. Это значительно улучшит способность контролировать дроны на восточной границе и в Финском заливе", - заявили в Министерстве внутренних дел страны.

Отмечается, что Финляндия подает заявку на дополнительное финансирование в рамках инструмента финансовой поддержки пограничной безопасности и визовой политики ЕС.

Что предшествовало