Финляндия создаст систему оповещения об угрозах по примеру Украины

В Финляндии планируют внедрить систему оповещения о воздушных угрозах, которая разрабатывается с учетом опыта Украины. Запуск ожидается до конца 2027 года.

Об этом сообщает Yle.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о создании двух параллельных инструментов – мобильного приложения и системы SMS-уведомлений. Они будут иметь разные функции и дополнять друг друга.

Как будет работать система

По данным финской стороны, SMS-сообщения будут использоваться для оперативного информирования населения об угрозах. В то же время мобильное приложение позволит получать более подробную информацию в случаях, когда ситуация требует уточнений.

Представитель Министерства внутренних дел Финляндии Юсси Корхонен отметил, что эти инструменты имеют разные цели использования, но вместе будут формировать единую систему реагирования.

Когда запустят

Ожидается, что разработка мобильного приложения продлится до конца 2027 года, однако его запуск возможен и раньше. В то же время создание SMS-системы является более сложным процессом и требует дополнительного времени.

Предполагается, что SMS-оповещения смогут получать все пользователи, в том числе те, у кого нет смартфонов.

Финляндия активизировала работу над системами безопасности после инцидентов с беспилотниками, зафиксированных на территории страны. В то же время президент Александр Стубб заявил, что на данный момент военной угрозы для государства нет.

