Фінляндія створить систему оповіщення про загрози за прикладом України

У Фінляндії планують запровадити систему оповіщення про повітряні загрози, яку розробляють з урахуванням досвіду України. Запуск очікується до кінця 2027 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

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Йдеться про створення двох паралельних інструментів – мобільного додатка та системи SMS-сповіщень. Вони матимуть різні функції та доповнюватимуть один одного.

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Як працюватиме система

За даними фінської сторони, SMS-повідомлення використовуватимуть для оперативного інформування населення про загрози. Водночас мобільний додаток дозволить отримувати більш детальну інформацію у випадках, коли ситуація потребує уточнень.

Представник Міністерства внутрішніх справ Фінляндії Юссі Корхонен зазначив, що ці інструменти мають різні цілі використання, але разом формуватимуть єдину систему реагування.

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Коли запустять

Очікується, що розробка мобільного застосунку триватиме до кінця 2027 року, однак його запуск можливий і раніше. Водночас створення SMS-системи є більш складним процесом і потребує додаткового часу.

Передбачається, що SMS-оповіщення зможуть отримувати всі користувачі, зокрема ті, хто не має смартфонів.

Фінляндія активізувала роботу над системами безпеки після інцидентів із безпілотниками, зафіксованими на території країни. Водночас президент Александр Стубб заявив, що наразі військової загрози для держави немає.

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