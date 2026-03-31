НАТО меняет стратегию в Арктике на фоне войны в Украине, - начальник сухопутных войск Норвегии Лервик

Война в Украине заставила НАТО пересмотреть оборонную стратегию. Альянс будет защищать территорию с "первого сантиметра", учитывая уроки войны в Украине и угрозу со стороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наThe Times, об этом заявил начальник сухопутных войск Норвегии, генерал-майор Ларс Лервик.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что асимметрическая тактика ведения войны, которую применяет Украина, стала ценным опытом для планирования обороны Северной Европы.

"Норвегия, Финляндия, страны Балтии и другие государства НАТО все больше переходят к политике "ни сантиметра". Мы укрепляем свои возможности и расширяем амбиции по защите территории… чтобы не проиграть в первый день… и оставаться в борьбе даже через четыре года", — сказал он на авиабазе Бардюфосс в Норвегии после возвращения из поездки в Украину.

Лервик напомнил, что Россия усиливает военную активность в Арктическом регионе, в частности на Кольском полуострове, который непосредственно граничит с Норвегией. Через сухопутную границу протяженностью около 190 км с норвежским регионом Финнмарк расположен Кольский полуостров — одна из главных баз Северного флота РФ.

Там дислоцируются, в частности, подводные лодки с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие. Регион уже считается одним из самых милитаризованных в Европе.

Россия также активно расширяет сеть военных баз в Арктике. Среди ключевых целей — доступ к новым месторождениям полезных ископаемых и контроль над Северным морским путем, значение которого растет из-за таяния льдов.

Стратегическое значение морской границы

Норвегия и Россия имеют общую морскую границу протяженностью около 1600 км. Эта зона является критически важной для систем раннего предупреждения НАТО.

Именно здесь союзники могут отслеживать российские подводные лодки, направляющиеся к так называемому проливу GIUK (между Гренландией, Исландией и Великобританией) и далее в Атлантику.

По оценкам, Кремль активизировал разведывательную деятельность вблизи ключевых военных объектов в Норвегии.

На этом фоне в самой России пропаганда все чаще продвигает тезис о "войне с НАТО". В ответ Осло усиливает оборонную подготовку и готовится к возможным сценариям обострения ситуации.

Первая бригада в Финнмарке

По словам генерал-майора Лервика, Норвегия создает свою первую постоянную бригаду в регионе Финнмарк, граничащем с Россией.

Совместный план НАТО для Севера

Этот год, по словам генерала, станет историческим — впервые Финляндия и Швеция вместе с Норвегией реализуют единый оборонный план НАТО для Крайнего Севера.

"В том, что мы делаем сейчас, чувствуется другой уровень сосредоточенности и серьезности по сравнению с тем, что мы делали 10–15 лет назад. Конечно, поскольку россияне наращивают свои силы, мы тоже наращиваем свои. Впервые мы создаем бригаду в Финнмарке. По сравнению с тем, что россияне планируют делать прямо по ту сторону границы, это не является эскалацией", — подчеркнул Лервик.

"Сейчас мы разрабатываем единый план, в который входят подразделения Финляндии, Швеции, Норвегии и других союзников. Эти учения [станут] первым случаем, когда мы фактически реализуем единое командование НАТО, единый план для стран Северной Европы. Такой структуры в Северной Европе не было уже 500 лет", — сообщил Лервик.

Напряженность вокруг Шпицбергена

Отдельным вызовом остается архипелаг Шпицберген, где сохраняется российское присутствие.

Норвегия уже ввела ограничения для российских судов и внесла в санкционный список компании Murman Seafood и Norebo из-за рисков шпионажа и возможного саботажа подводной инфраструктуры.

В ответ Москва обвинила Осло в нарушении международных соглашений и потребовала прекратить такие действия.

"Осло начало обращаться к Украине и Европе с целью получения передовых военных технологий. Украинские производители дронов и специалисты по ракетам сотрудничают с норвежской промышленностью над разработкой современных боевых систем, способных бросить вызов Кремлю", — добавляют в газете.