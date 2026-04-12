Еще один беспилотник с неразорвавшейся взрывной частью нашли в Финляндии

На юго-востоке Финляндии обнаружили ещё один беспилотник с взрывным устройством. Дрон уже взорвали.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о находке?

Дрон обнаружили в субботу, 11 апреля, в городе Иити. Место происшествия было оцеплено после того, как власти обнаружили, что дрон может содержать взрывчатку. Вечером Вооруженные силы взорвали боеголовку дрона в изоляционной зоне.

Финская пограничная служба и Финская пограничная охрана заявили в субботу, что расследуют, связан ли дрон, найденный в Иити, с украинскими дронами, найденными в Коуволи, Париккале и Луумаки в марте.

Национальная криминальная полиция Финляндии (KRP) продолжит расследование этого дела и предоставит дополнительную информацию не ранее понедельника, 13 апреля. Подозрение в нарушении территориальной целостности расследует Финская пограничная служба.

Что предшествовало

Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.

Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.

В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.

