Еще один беспилотник с неразорвавшейся взрывной частью нашли в Финляндии
На юго-востоке Финляндии обнаружили ещё один беспилотник с взрывным устройством. Дрон уже взорвали.
Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о находке?
Дрон обнаружили в субботу, 11 апреля, в городе Иити. Место происшествия было оцеплено после того, как власти обнаружили, что дрон может содержать взрывчатку. Вечером Вооруженные силы взорвали боеголовку дрона в изоляционной зоне.
Финская пограничная служба и Финская пограничная охрана заявили в субботу, что расследуют, связан ли дрон, найденный в Иити, с украинскими дронами, найденными в Коуволи, Париккале и Луумаки в марте.
Национальная криминальная полиция Финляндии (KRP) продолжит расследование этого дела и предоставит дополнительную информацию не ранее понедельника, 13 апреля. Подозрение в нарушении территориальной целостности расследует Финская пограничная служба.
Что предшествовало
- Напомним, что 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днем 29 марта, вероятно, были украинскими.
- Позже президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение, однако подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.
- В свою очередь в МИД Украины сообщили, что Украина находится в контакте с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.
