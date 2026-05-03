Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ
У неділю, 3 травня, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Повітряні сили Фінляндії помітили дрон над муніципалітетом Віролахті – регіоном, що межує з Ленінградською областю Росії. Наразі тип та походження БпЛА не встановлені.
Зазначається, що дрон більше не перебуває у повітряному просторі Фінляндії.
Інцидент розслідує Прикордонна служба Фінляндії. Очікується, що відомство надасть більше інформації в міру просування розслідування.
Своєю чергою фінський мовник Yle повідомляє, що було зафіксовано два безпілотники, які порушили повітряний простір країни.
"Два неідентифіковані безпілотні літальні апарати підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Віролахті та Улко-Тамміо в неділю вранці після 3:00. Берегова охорона Фінської затоки розпочала розслідування цього порушення", - йдеться у публікації.
Загроза дронів для країн Балтії
Нагадаємо, що вранці 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників через російську агресію проти України.
