Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ

У неділю, 3 травня, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

Повітряні сили Фінляндії помітили дрон над муніципалітетом Віролахті – регіоном, що межує з Ленінградською областю Росії. Наразі тип та походження БпЛА не встановлені.

Зазначається, що дрон більше не перебуває у повітряному просторі Фінляндії.

Інцидент розслідує Прикордонна служба Фінляндії. Очікується, що відомство надасть більше інформації в міру просування розслідування.

Своєю чергою фінський мовник Yle повідомляє, що було зафіксовано два безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

"Два неідентифіковані безпілотні літальні апарати підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Віролахті та Улко-Тамміо в неділю вранці після 3:00. Берегова охорона Фінської затоки розпочала розслідування цього порушення", - йдеться у публікації.

Читайте також: Ще один безпілотник з нерозірваною вибуховою частиною знайшли у Фінляндії

Загроза дронів для країн Балтії

Нагадаємо, що вранці 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників через російську агресію проти України.

Читайте також: Україна має зробити все можливе, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії, - прем’єр Орпо