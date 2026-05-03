Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ

У неділю, 3 травня, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту 

Повітряні сили Фінляндії помітили дрон над муніципалітетом Віролахті – регіоном, що межує з Ленінградською областю Росії. Наразі тип та походження БпЛА не встановлені.

Зазначається, що дрон більше не перебуває у повітряному просторі Фінляндії.

Інцидент розслідує Прикордонна служба Фінляндії. Очікується, що відомство надасть більше інформації в міру просування розслідування.

Своєю чергою фінський мовник Yle повідомляє, що було зафіксовано два безпілотники, які порушили повітряний простір країни.

"Два неідентифіковані безпілотні літальні апарати підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Віролахті та Улко-Тамміо в неділю вранці після 3:00. Берегова охорона Фінської затоки розпочала розслідування цього порушення", - йдеться у публікації.

Загроза дронів для країн Балтії

Нагадаємо, що вранці 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу безпілотників через російську агресію проти України.

Ой! І хто б це міг його запустити? Навіть нікому і на думку не спаде! Космічні пінгвіни! Більше нікому.
03.05.2026 17:48 Відповісти
Скажуть що українські,бо ***** нападе.
03.05.2026 17:59 Відповісти
Збити чужого не пробували? Самі признаються в безпорадності, Только Фиксация.🤣
Цез параша перевіряє.
03.05.2026 17:53 Відповісти
Кацапо-еврейский Орион - Гермес.
03.05.2026 18:03 Відповісти
А де стурбованість і рішучий протест? Ото велика проблема для країни НАТО збити пару дронів та ідентифікувати. Або НАТО вже і не таке НАТО.
03.05.2026 18:06 Відповісти
Ну, це точно не хусіти з Йемену!!
03.05.2026 20:06 Відповісти
це така нова система роійського ППО - як тільки помічають що україньк дрони наближаються до Приморська, то зразу з Прібилово запускать деклька дронв у бік Коувола та Лаппєєнранта.
03.05.2026 21:52 Відповісти
знову Україна винувата?
04.05.2026 01:01 Відповісти
 
 