У Швеції заявили про затримання підозрілого російського танкера у Балтійському морі

Берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі танкер Jin Hui, який підозрюють у належності до так званого російського "тіньового флоту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters із посиланням на заяву шведської берегової охорони.

За інформацією відомства, співробітники берегової охорони разом із поліцією піднялися на борт судна, що перебувало у територіальних водах Швеції. Після цього розпочали попереднє розслідування через можливі порушення вимог мореплавства.

Судно ходило під сирійським прапором, однак у Швеції вважають, що цей статус може бути фіктивним. Також зазначається, що танкер не перевозив вантажу, а його кінцевий пункт призначення залишався незрозумілим.

Підозри щодо фальшивого прапора та порушень

У шведській береговій охороні наголосили, що є низка невідповідностей у документах судна. Це викликає сумніви щодо його законного статусу та відповідності міжнародним нормам.

"Берегова охорона підозрює, що судно ходить під фальшивим прапором, оскільки існує низка невідповідностей щодо його прапорового статусу, а отже воно не відповідає вимогам мореплавної придатності", – зазначено у заяві.

За попередніми даними, танкер входить до санкційних списків Європейського Союзу та Великої Британії. Саме такі судна часто використовують для обходу обмежень і перевезення нафти поза офіційними каналами.

Європа посилює контроль над "тіньовим флотом"

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив, що затримане судно може бути частиною російської мережі "тіньового флоту". Такі танкери, за оцінками європейських країн, використовуються для фінансування війни проти України.

Останнім часом держави Європи активізували перевірки суден у Балтійському морі. Від початку року Швеція вже затримала п’ять кораблів за підозрою у різних порушеннях. Серед них — випадки розливу нафти та використання фальшивих прапорів.

У низці випадків проти членів екіпажу відкрито кримінальні провадження. Це свідчить про посилення контролю та жорсткішу реакцію на спроби обійти міжнародні санкції.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна активізувала роботу з партнерами для синхронізації санкцій, зокрема щодо "тіньового зернового флоту" РФ.

