Зеленський запровадив санкції проти ексглави ОП Богдана та ще чотирьох осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Хто потрапив під санкції

Як зазначається, санкції застосовані щодо:

  • українського юриста Андрія Богдана (колишній керівник Офісу Президента),
  • українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша,
  • російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна,
  • функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Зміст санкцій

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Строк дії санкцій

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Топ коментарі
+46
Замість того, щоб ввести санкції проти свого злодія ексочільника Єрмака, ввів санкції проти ексочільника Богдана, який критикував Єрмака.
Потужно.
А зеля до того ж щє й мстивий.
02.05.2026 18:36 Відповісти
+39
а корупціонери та зрадники умєров, дєрьмак, і Ко звісно не загроза )))
02.05.2026 18:33 Відповісти
+37
Проти д'Єрьмака коли? Він же тепер теж "колишній".
02.05.2026 18:30 Відповісти
А про дружків своїх кліптоманів раптом не забув.....???????? Не треба забивати баки Людям якусб маячнею !
02.05.2026 21:38 Відповісти
З таким набором загроз треба звертатись до СБУ, а не лякати санкціями.
02.05.2026 21:44 Відповісти
з яким ?

Бодя держзрадник ?
жидко !

.
02.05.2026 23:19 Відповісти
Схоже демократичну країну перебудовують на поліцейсько-санкційну. Тепер санкціями закриватимуть усім рот. Хто критикує ясновельможну дупу і найбільше його дратує - тому санкції.
02.05.2026 21:55 Відповісти
Цікаво, а скіки доларів видвалив гнида ось цьому підгниднику. Нарід, ви зовсім йьоб...ись - це одна команда пі..ів. Та нахрін захищати ось це лайно та йти вмирати. Та дайте шанс зеленскому здійснити свою стадіонну мрію - ми б всі вмерли... ЗСУ - дайте їм хочаб один окопчик, на всіх, та координати того окопчику.
02.05.2026 22:28 Відповісти
Якась позасудова розправа!
02.05.2026 23:57 Відповісти
Ну що, пані та панове, діставайте попкорн, бо в нашому тераріумі знову весело. Битва жабогадюк вийшла на новий, стратосферний рівень: Зеленський вліпив санкції Богдану! Це ж просто сюжет для окремої серії «Чорного дзеркала», знятої на задвірках 95-го Кварталу.!!!А пам'ятаєте, як вони раніше ледь не в ясна цілувалися? Пам'ятаєте, як Андрюшка всюди ходив хвостиком і щось так інтимно шепотів Володьочці на вушко,як той вірний візир при султані? А тепер що? Мабуть, настільки набалакав, що тепер це вушко образилося і вирішило ,,колишнього'' просто юридично придушити і стерти в порошок. Від «найближчого бро» до «загрози нацбезпеці» -виявляється усього один невдалий пост у Фейсбуці. Прям шекспіровська драма: від любові до ненавісті усього один крок...Тепер, якщо колишній соратник забагато триндітиме комусь в інтерв'ю, можна не йти в суд (це ж довго і нудно), а просто вжарити санкціями. Ну от серйозно, виглядає так, ніби пацани разом мутили бізнес, разом тусили, а потім один на іншого образився, забрав пасочки і накатав заяву в поліцію. Тільки замість поліції у нас тепер РНБО, яку зараз юзають як пульт від телевізора: цей канал мені не подобається - клац, і в бан. Зручно, правда? Чесно кажучи, спостерігати за цим «двобоєм» - це як дивитися, як у сільському клубі б'ються два п'яних кума: обоє в багнюці, обоє знають один про одного стільки бруду, що вистачить на три терміни, але продовжують тикати пальцями і кричати «Тримайте злодія!». Це ж реально справжня битва жабогадюк у чистому вигляді, без домішок! ТРагідкомелія в тому, що вони ж там усі одним миром мазані. Богдан знає про цю кухню стільки, що може кремінальні мемуари писати в трьох томах, а Офіс тепер намагається зробити вигляд, що він взагалі якийсь лівий чувак, який проходив повз і випадково став головою адміністрації. Це ж треба мати такий талант - плодити собі ворогів із власних же соратників зі швидкістю скаженого принтера. Чесно, це вже навіть не смішно, це якийсь політичний канібалізм. Спочатку вони разом «робили їх», а тепер завзято жеруть одне одного, причому з таким апетитом, що аж за вухами тріщить. Це вже якась традиція Офісу Президента - кожен наступний фаворит має спробувати зжерти попереднього, щоб показати, хто тут тепер «татова улюблена дружина». І головне, що обидва персонажі -ті ще фрукти. Один - «великий реформатор» із Фейсбуку, інший - «найвеличніший» борець із колишніми друзями. Гадаю, Богдан після цього тепер видасть чергову порцію своіх «одкровень», а Офіс у відповідь ще щось заблокує. Глядачі аплодують, жаби квакають, гадюки сичать, а країна дивиться на цей цирк і думає: чи можна вже, нарешті, вимкнути цей телевізор?Дивишся на цей цирк і розумієш, що в цьому тераріумі переможців не буде, бо гадюка рано чи пізно все одно вкусить жабу, а та у відповідь просто її задушить. Короче, запасаємося попкорном, У цьому серіалі головне -не вийти ім на самих себе в ході розслідування. Хоча, дивлячись на темпи, скоро вони там почнуть на власні відображення в дзеркалі санкції накладати за те, що вже дуже ж неприємну правду показують. 🐍🐸 Чистий треш і чад.....
03.05.2026 01:12 Відповісти
Дебільний указ. Які санкції проти громадянина Україні Богдана? Щось порушив -- є Кодекс,слідство,суд,вирок. А "він мені не подобається"тут не проходить.
03.05.2026 02:58 Відповісти
Богдан -загроза інтересам Зеленського, ось і все…
03.05.2026 04:06 Відповісти
Мстиве, зелененьке гімно...
03.05.2026 06:48 Відповісти
Интриган получил по заслугам,змея укусила шакала.
03.05.2026 08:43 Відповісти
Оце потужно! Коли всі вже забули про того свинопикого богдана... А взагалі, огидно просто спостерігати за цим жабогадюкінгом...
03.05.2026 08:48 Відповісти
