Зеленський запровадив санкції проти ексглави ОП Богдана та ще чотирьох осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Хто потрапив під санкції

Як зазначається, санкції застосовані щодо:

українського юриста Андрія Богдана (колишній керівник Офісу Президента),

українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша,

російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна,

функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Зміст санкцій

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Строк дії санкцій

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.