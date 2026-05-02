Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Богдана и еще четырех человек
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций в отношении пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщили в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.
Кто попал под санкции
Как отмечается, санкции применены в отношении:
- украинского юриста Андрея Богдана,
- украинского бизнесмена, соратника и партнера подпадающего под санкции Виктора Медведчука Богдана Пукиша,
- российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина,
- функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.
Содержание санкций
Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановку лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.
Срок действия санкций
Санкции применяются на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.
