РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7406 посетителей онлайн
Новости Санкции СНБО
10 900 106

Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Богдана и еще четырех человек

богдан

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций в отношении пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто попал под санкции

Как отмечается, санкции применены в отношении:

  • украинского юриста Андрея Богдана,
  • украинского бизнесмена, соратника и партнера подпадающего под санкции Виктора Медведчука Богдана Пукиша,
  • российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина,
  • функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

Читайте также: Украина активизировала работу с партнерами по синхронизации санкций, в частности в отношении "теневого зернового флота" РФ, — Зеленский

Содержание санкций

Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановку лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Читайте также: Зеленский подписал новый санкционный пакет, в частности против субъектов из Беларуси

Срок действия санкций

Санкции применяются на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (24112) санкции (11990) Богданец Андрей (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Замість того, щоб ввести санкції проти свого злодія ексочільника Єрмака, ввів санкції проти ексочільника Богдана, який критикував Єрмака.
Потужно.
А зеля до того ж щє й мстивий.
показать весь комментарий
02.05.2026 18:36 Ответить
+38
а корупціонери та зрадники умєров, дєрьмак, і Ко звісно не загроза )))
показать весь комментарий
02.05.2026 18:33 Ответить
+36
Проти д'Єрьмака коли? Він же тепер теж "колишній".
показать весь комментарий
02.05.2026 18:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
З таким набором загроз треба звертатись до СБУ, а не лякати санкціями.
показать весь комментарий
02.05.2026 21:44 Ответить
з яким ?

Бодя держзрадник ?
жидко !

.
показать весь комментарий
02.05.2026 23:19 Ответить
Схоже демократичну країну перебудовують на поліцейсько-санкційну. Тепер санкціями закриватимуть усім рот. Хто критикує ясновельможну дупу і найбільше його дратує - тому санкції.
показать весь комментарий
02.05.2026 21:55 Ответить
Цікаво, а скіки доларів видвалив гнида ось цьому підгниднику. Нарід, ви зовсім йьоб...ись - це одна команда пі..ів. Та нахрін захищати ось це лайно та йти вмирати. Та дайте шанс зеленскому здійснити свою стадіонну мрію - ми б всі вмерли... ЗСУ - дайте їм хочаб один окопчик, на всіх, та координати того окопчику.
показать весь комментарий
02.05.2026 22:28 Ответить
Якась позасудова розправа!
показать весь комментарий
02.05.2026 23:57 Ответить
Ну що, пані та панове, діставайте попкорн, бо в нашому тераріумі знову весело. Битва жабогадюк вийшла на новий, стратосферний рівень: Зеленський вліпив санкції Богдану! Це ж просто сюжет для окремої серії «Чорного дзеркала», знятої на задвірках 95-го Кварталу.!!!А пам'ятаєте, як вони раніше ледь не в ясна цілувалися? Пам'ятаєте, як Андрюшка всюди ходив хвостиком і щось так інтимно шепотів Володьочці на вушко,як той вірний візир при султані? А тепер що? Мабуть, настільки набалакав, що тепер це вушко образилося і вирішило ,,колишнього'' просто юридично придушити і стерти в порошок. Від «найближчого бро» до «загрози нацбезпеці» -виявляється усього один невдалий пост у Фейсбуці. Прям шекспіровська драма: від любові до ненавісті усього один крок...Тепер, якщо колишній соратник забагато триндітиме комусь в інтерв'ю, можна не йти в суд (це ж довго і нудно), а просто вжарити санкціями. Ну от серйозно, виглядає так, ніби пацани разом мутили бізнес, разом тусили, а потім один на іншого образився, забрав пасочки і накатав заяву в поліцію. Тільки замість поліції у нас тепер РНБО, яку зараз юзають як пульт від телевізора: цей канал мені не подобається - клац, і в бан. Зручно, правда? Чесно кажучи, спостерігати за цим «двобоєм» - це як дивитися, як у сільському клубі б'ються два п'яних кума: обоє в багнюці, обоє знають один про одного стільки бруду, що вистачить на три терміни, але продовжують тикати пальцями і кричати «Тримайте злодія!». Це ж реально справжня битва жабогадюк у чистому вигляді, без домішок! ТРагідкомелія в тому, що вони ж там усі одним миром мазані. Богдан знає про цю кухню стільки, що може кремінальні мемуари писати в трьох томах, а Офіс тепер намагається зробити вигляд, що він взагалі якийсь лівий чувак, який проходив повз і випадково став головою адміністрації. Це ж треба мати такий талант - плодити собі ворогів із власних же соратників зі швидкістю скаженого принтера. Чесно, це вже навіть не смішно, це якийсь політичний канібалізм. Спочатку вони разом «робили їх», а тепер завзято жеруть одне одного, причому з таким апетитом, що аж за вухами тріщить. Це вже якась традиція Офісу Президента - кожен наступний фаворит має спробувати зжерти попереднього, щоб показати, хто тут тепер «татова улюблена дружина». І головне, що обидва персонажі -ті ще фрукти. Один - «великий реформатор» із Фейсбуку, інший - «найвеличніший» борець із колишніми друзями. Гадаю, Богдан після цього тепер видасть чергову порцію своіх «одкровень», а Офіс у відповідь ще щось заблокує. Глядачі аплодують, жаби квакають, гадюки сичать, а країна дивиться на цей цирк і думає: чи можна вже, нарешті, вимкнути цей телевізор?Дивишся на цей цирк і розумієш, що в цьому тераріумі переможців не буде, бо гадюка рано чи пізно все одно вкусить жабу, а та у відповідь просто її задушить. Короче, запасаємося попкорном, У цьому серіалі головне -не вийти ім на самих себе в ході розслідування. Хоча, дивлячись на темпи, скоро вони там почнуть на власні відображення в дзеркалі санкції накладати за те, що вже дуже ж неприємну правду показують. 🐍🐸 Чистий треш і чад.....
показать весь комментарий
03.05.2026 01:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 