Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Богдана и еще четырех человек

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций в отношении пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Кто попал под санкции

Как отмечается, санкции применены в отношении:

украинского юриста Андрея Богдана,

украинского бизнесмена, соратника и партнера подпадающего под санкции Виктора Медведчука Богдана Пукиша,

российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина,

функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

Содержание санкций

Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановку лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Срок действия санкций

Санкции применяются на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.