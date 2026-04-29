Зеленский подписал новый санкционный пакет, в частности - против субъектов из Беларуси
Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций Украины, который предусматривает ограничения, в частности, в отношении субъектов из Беларуси и направлен на усиление давления на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в видеообращении.
Снижение интенсивности войны со стороны РФ
"Сейчас я уже подписал еще один новый санкционный пакет Украины – весомый пакет, – в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность", – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что у России нет доброй воли. Ее нужно принуждать к тем или иным шагам, которые необходимы для уменьшения агрессии, и пусть они уже потом называют это своими "жестами доброй воли".
Предупреждение Беларуси
"Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир", - отметил глава Украины.
"Спасибо всем, кто воюет и работает, чтобы у Украины было именно такое будущее", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
- 29 апреля Украина ввела новые санкционные решения против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и
- против судов российского "теневого флота".
