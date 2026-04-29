Новости Санкции против Беларуси
Зеленский подписал новый санкционный пакет, в частности - против субъектов из Беларуси

Украина усиливает давление: новые санкции охватили и белорусские структуры

Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций Украины, который предусматривает ограничения, в частности, в отношении субъектов из Беларуси и направлен на усиление давления на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

Снижение интенсивности войны со стороны РФ

"Сейчас я уже подписал еще один новый санкционный пакет Украины – весомый пакет, – в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все-таки снизить уровень этой войны, ее интенсивность", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что у России нет доброй воли. Ее нужно принуждать к тем или иным шагам, которые необходимы для уменьшения агрессии, и пусть они уже потом называют это своими "жестами доброй воли".

Предупреждение Беларуси

"Нужно, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Нужно, чтобы не было операций против других европейских стран. Нужно, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир", - отметил глава Украины.

"Спасибо всем, кто воюет и работает, чтобы у Украины было именно такое будущее", - добавил Зеленский.

Про умерова з міндічем не згадував?
29.04.2026 21:07 Ответить
Крали Міндічі з Цукерманом,а санкції отримав...Порошенко.
29.04.2026 21:20 Ответить
"для запобігання"
29.04.2026 21:21 Ответить
Там "Міндічі" пруть з усіх дірок - може їм теж шось потріно прописати? - чи ви в одній обоймі?
29.04.2026 21:11 Ответить
На білорусь пора ракети наводити і чекати рипання з їх боку,бо твої санції їм як лодонею по піхві(
29.04.2026 21:29 Ответить
 
 