Зеленский получил отчет СВР: РФ теряет экспорт и готовит срыв контактов Украины в рамках Drone Deals

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Удары по РФ

По его словам, зафиксирован обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских дальнобойных санкций, а именно:

порт Приморск — минус 13% грузооборота,

Новороссийск — минус 38%,

Усть-Луга — минус 43%.

"Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть заниженными. В свою очередь, будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта", — говорится в сообщении.

Читайте также: Украина и Саудовская Аравия развивают стратегическое сотрудничество по трем направлениям, — Зеленский

Противодействие РФ контактам Украины в рамках Drone Deals

Также СВР получила российские документы, определяющие направления их противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals.

Политическое руководство России уже определило в качестве одного из основных вызовов возможность получения Украиной дополнительных инвестиций, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет.

"Особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие нашему сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Персидском заливе", — подчеркивает глава государства.

Читайте также: Украина получила содержательные запросы по вопросам безопасности от африканских государств, — Зеленский

Российские контингенты в странах Африки

Третий аспект доклада — российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и обучение.

"По нашей оценке, расширение такой военной активности России может, к сожалению, неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира. Важно совместно этому противодействовать — будем координироваться с партнерами", — резюмирует Зеленский.