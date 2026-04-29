Зеленский получил отчет СВР: РФ теряет экспорт и готовит срыв контактов Украины в рамках Drone Deals

Зеленский слушает отчет СЗР

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Удары по РФ

По его словам, зафиксирован обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских дальнобойных санкций, а именно:

  • порт Приморск — минус 13% грузооборота,
  • Новороссийск — минус 38%,
  • Усть-Луга — минус 43%.

"Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть заниженными. В свою очередь, будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта", — говорится в сообщении.

Противодействие РФ контактам Украины в рамках Drone Deals

Также СВР получила российские документы, определяющие направления их противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals.

Политическое руководство России уже определило в качестве одного из основных вызовов возможность получения Украиной дополнительных инвестиций, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет.

"Особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие нашему сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Персидском заливе", — подчеркивает глава государства.

Российские контингенты в странах Африки

Третий аспект доклада — российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и обучение.

"По нашей оценке, расширение такой военной активности России может, к сожалению, неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира. Важно совместно этому противодействовать — будем координироваться с партнерами", — резюмирует Зеленский.

+7
.Розвідку ти тупий нарк похоронив в 2019р,а зараз це вистава для мудрого наріту.Тупа макака в окулярах
показать весь комментарий
29.04.2026 14:07 Ответить
+3
"а те що похоронів ні" - Василь Бурба та його колеги з вами не погодяться.
Голобородько знищив ГУР у 2020, призначивши керівником корєша Гогілашвілі - Буданова
показать весь комментарий
29.04.2026 15:19 Ответить
+2
Так буде краще?

Не переживайте, ми пам'ятаємо хто він.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:23 Ответить
Він, не тупий! Він- юрист...
показать весь комментарий
29.04.2026 14:25 Ответить
семь лет историй про попередныков
показать весь комментарий
29.04.2026 14:57 Ответить
Поцікався,які проводились спецоперації,та скільки було знищено підорів луганди с 2014 по 2019рр
показать весь комментарий
29.04.2026 15:14 Ответить
На drone-deals також будуть заробляти друзі з "династії" зі специфічною національністю?
показать весь комментарий
29.04.2026 14:09 Ответить
