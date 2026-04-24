Украина и Саудовская Аравия развивают стратегическое сотрудничество по трем направлениям, - Зеленский

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Владимир Зеленский провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Об этом сообщил президент в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

О чем говорили

"Существует стратегическая договоренность в сфере безопасности, которую мы активно развиваем по трем ключевым направлениям.

  • Первый – экспорт нашей украинской экспертизы в сфере безопасности и возможностей по защите неба.
    Второй – энергетическое сотрудничество, которое придает Украине устойчивость в это сложное время.
    Третье – направление продовольственной безопасности", – сообщил глава государства.

"Работаем вместе, чтобы укрепить наши народы и партнеров. Определили задачи для наших команд, и рассчитываю на оперативное и полное выполнение. Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность", — добавил Зеленский.

Стороны также обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. 

