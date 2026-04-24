Україна та Саудівська Аравія розвивають стратегічну співпрацю за трьома напрямками, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Про що говорили

"Є стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками.

Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба.

Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час.

Третій – напрямок продовольчої безпеки", - повідомив глава держави.

"Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання. Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", - додав Зеленський.

Сторони також обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Перській затоці.

