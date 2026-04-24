Новини Візит Зеленського до Саудівської Аравії
1 144 10

Україна та Саудівська Аравія розвивають стратегічну співпрацю за трьома напрямками, - Зеленський

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Про що говорили

"Є стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками.

  • Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба.
    Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час.
    Третій – напрямок продовольчої безпеки", - повідомив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії: Розвиваємо домовленості у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. ВIДЕО

"Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання. Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", - додав Зеленський.

Сторони також обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Перській затоці. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта закликав Іран скористатися імпульсом перемир’я для вирішення ядерного питання

візит (1742) Зеленський Володимир (27556) Саудівська Аравія (615) співпраця (1081) Близький Схід (302)
Топ коментарі
+2
Три направления -
Первое - заныкивание бабок у саудитов,
второе - скупка недвижухи,
третье - крыша на случай...
24.04.2026 18:33 Відповісти
+1
У віслюка один напрямок -на нари.
24.04.2026 18:35 Відповісти
+1
Оман, чомусь усіляко ігнорує стратегічну співпрацю із зеленським ???
А там же ним, уже стільки пережито та переговорено ??!!
24.04.2026 18:44 Відповісти
Армія--це не для президента.
24.04.2026 19:10 Відповісти
Каждий мніт сєбя стратєгом,
Відя бой іздалєка!
24.04.2026 19:13 Відповісти
зєлупа поїхав шукати притулок в арабів щоб було куди втікти з вкраденими мільярдами.
24.04.2026 19:27 Відповісти
Ну що синку, допомогли тобі тії євреї?
24.04.2026 19:32 Відповісти
У 2024-му, у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Саудівська Аравія вклала більше нових капітальних інвестицій в українську економіку, ніж, приміром, інвестори зі США, як свідчать дані НБУ.
24.04.2026 19:54 Відповісти
Ішак шукає притулку.
24.04.2026 20:02 Відповісти
 
 