Україна та Саудівська Аравія розвивають стратегічну співпрацю за трьома напрямками, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили
"Є стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками.
- Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба.
Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час.
Третій – напрямок продовольчої безпеки", - повідомив глава держави.
"Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання. Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", - додав Зеленський.
Сторони також обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Перській затоці.
Первое - заныкивание бабок у саудитов,
второе - скупка недвижухи,
третье - крыша на случай...
А там же ним, уже стільки пережито та переговорено ??!!
Відя бой іздалєка!