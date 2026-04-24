Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії: Розвиваємо домовленості у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Прибув до Саудівської Аравії, де зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом", - йдеться в повідомленні.
Президент зазначив, що вчора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості.
Про що говоритиме
"Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.
Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами", - повідомив Зеленський.
