Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию: Развиваем договоренности в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Прибыл в Саудовскую Аравию, где встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом", — говорится в сообщении.
Президент отметил, что вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости.
О чем будет говорить
"Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры.
Важно, чтобы укрепление было взаимным. Цени содержательное сотрудничество между нашими странами", — сообщил Зеленский.
Почитайте, на решті, Конституцію України про посадові засади і обов'язки преза ...
всі ваши тьфу - бальзам і енергетики для пу