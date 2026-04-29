Зеленський отримав звіт СЗР: РФ втрачає експорт і готує зрив контактів України у межах Drone Deals

Зеленський слухає звіт СЗР

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по РФ

За його словами, зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій, а саме:

  • порт Приморськ - мінус 13% навантаження,
  • Новоросійськ - мінус 38%,
  • Усть-Луга - мінус 43%.

"Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими. Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту", - йдеться у повідомленні.

Протидія РФ контактам України в рамках Drone Deals

Також СЗР отримала російські документи, які визначають напрями їхньої протидії нашим контактам із партнерами в рамках Drone Deals.

Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет.

"Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію нашій співпраці на Близькому Сході та в Затоці", - наголошує глава держави.

Російські контингенти в країнах Африки

Третій аспект звіту - російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування.

"За нашою оцінкою, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести, на жаль, до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу. Важливо спільно цьому протидіяти - будемо координуватися з партнерами", - резюмує Зеленський.

.Розвідку ти тупий нарк похоронив в 2019р,а зараз це вистава для мудрого наріту.Тупа макака в окулярах
29.04.2026 14:07 Відповісти
Він, не тупий! Він- юрист...
29.04.2026 14:25 Відповісти
семь лет историй про попередныков
29.04.2026 14:57 Відповісти
Поцікався,які проводились спецоперації,та скільки було знищено підорів луганди с 2014 по 2019рр
29.04.2026 15:14 Відповісти
"а те що похоронів ні" - Василь Бурба та його колеги з вами не погодяться.
Голобородько знищив ГУР у 2020, призначивши керівником корєша Гогілашвілі - Буданова
29.04.2026 15:19 Відповісти
На drone-deals також будуть заробляти друзі з "династії" зі специфічною національністю?
29.04.2026 14:09 Відповісти
Так буде краще?

Не переживайте, ми пам'ятаємо хто він.
29.04.2026 15:23 Відповісти
 
 