На границе с Беларусью не фиксируется перемещение войск и техники, - ГПСУ

Украинские пограничники не наблюдают вблизи границы со стороны Беларуси перемещения военной техники или сосредоточения войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Укринформу пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Какова ситуация на границе?

"Подтягивания войск нет. Еще с 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, поскольку ожидают каких-то действий со стороны Украины, хотя Украина никогда не угрожала Беларуси и не планирует осуществлять такие действия. Поэтому есть те подразделения, которые Беларусь и до этого держала в направлении нашей границы. Они осуществляют ротацию, перемещение, но наращивания даже этих подразделений не происходит", - сказал он.

Демченко уточнил, что непосредственно у границы не зафиксировано и перемещения техники.

За тем, что происходит на территории Беларуси, пристально следят подразделения разведки, Министерства обороны и Государственной пограничной службы, чтобы вовремя отреагировать на любые вызовы и угрозы, добавил он.

Реагирование на угрозы и вызовы

Демченко также уточнил, что на данный момент Россия не держит на территории Беларуси крупных сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение с территории Беларуси.

В то же время, по словам представителя ГПСУ, нельзя исключать каких-либо провокационных действий, в частности с целью оттягивания наших сил на это направление с более важных. К тому же, Россия может в любой момент начать перемещение своих сил в Беларусь и использовать белорусскую инфраструктуру. Возможно, оказывается и давление на Беларусь, чтобы она более масштабно поддержала Россию в войне, развязанной против нашей страны.

