На кордоні з Білоруссю не фіксують переміщення військ і техніки, - ДПСУ

Українські прикордонники не спостерігають поблизу кордону з боку Білорусі переміщення військової техніки чи зосередження військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

Яка ситуація на кордоні?

"Підтягування військ немає. Ще з 2022 року Білорусь тримає на окремих напрямках свої підрозділи, тоді вони заявили, що це з метою посилення своєї безпеки, бо очікують якихось дій з боку України, хоча Україна ніколи не загрожувала Білорусі й не планує здійснювати такі дії. Тому є ті підрозділи, які Білорусь і до цього тримала по напрямку нашого кордону. Вони здійснюють ротацію, переміщення, але нарощування навіть цих підрозділів не відбувається", - сказав він.

Демченко уточнив, що безпосередньо біля кордону не зафіксовано і переміщення техніки.

За тим, що відбувається на території Білорусі, пильно стежать підрозділи розвідки, Міністерства оборони і Державної прикордонної служби, щоб вчасно відреагувати на будь-які виклики і загрози, додав він.

Реагування на загрози та виклики

Демченко також уточнив, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі великих сил, у тому числі піхотних підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення з території Білорусі.

Водночас, за словами речника ДПСУ, не можна виключати якихось провокативних дій, зокрема з метою відтягування наших сил на цей напрямок із більш важливих. До того ж, Росія може в будь-який момент почати переміщення своїх сил у Білорусь і використовувати білоруську інфраструктуру. Можливо, відбувається і тиск на Білорусь, щоб вона більш масштабно підтримала Росію у війні, розв’язаній проти нашої країни.

