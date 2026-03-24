РФ почала знову застосовувати бронетехніку на фронті, - ДПСУ

Після завершення зими російські війська активізували використання броньованої техніки на Лиманському, Покровському та Костянтинівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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"Після того як відійшла зима наші підрозділи розвідувальних БпЛА по лінії фронту на Лиманському, Покровському, Костянтинівському напрямках фіксували застосування ворогом броньованої техніки та інших транспортних засобів, щоб якось розвинути свій успіх. Противник або прощупує нашу оборону, або намагається перегрупуватися й накопичити сили для того, щоб продовжити свої наступальні дії", - сказав Демченко.

При цьому, застосування ворогом важкої броньованої техніки по лінії кордону з Росією не спостерігається.

"Застосування на лінії кордону з країною-терористкою броньованої техніки поки ми не фіксуємо. Ми відзначаємо, що ворог проводить перегрупування. Накопичення техніки поруч із наших кордоном або формування якихось великих ударних груп станом на зараз не спостерігається", - зазначив Демченко.

Що передувало?

Аналітики проєкту DeepState також зазначають, що після зимового спаду інтенсивність бойових дій знову зростає. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Активність ворога висока також на Костянтинівському, Гуляйпільському, Слов’янському та Лиманському відтинках. Покращення погоди сприяє активнішим штурмам з обох боків.

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