Бої на фронті активізувалися після зимового спаду: найгарячіший – Покровський напрямок, - DeepState

Фото: DeepState

Після зимового спаду інтенсивність бойових дій знову зростає. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Активність ворога висока також на Костянтинівському, Гуляйпільському, Слов’янському та Лиманському відтинках. Покращення погоди сприяє активнішим штурмам з обох боків.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Активність армії РФ на фронті

Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де зафіксовано понад 500 атак. Російські сили тиснуть у напрямку Гришиного, намагаючись просочуватися в оборону українських військ, водночас зазнаючи втрат. Також відзначається накопичення та перегрупування сил у самому місті.

Другою за інтенсивністю є ділянка біля Костянтинівки. Там противник активно шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, намагаючись просунутися в бік міста. Серед ключових напрямків — Іллінівка та Бересток. Подібна за рівнем активність спостерігається і на Гуляйпільському напрямку, де фіксується просування вглиб оборони, зокрема в районі Залізничного.

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Слов'янськ та Лиман

Також на Слов’янському напрямку ворог використовує підсилення резервами: тривають спроби закріпитися та накопичити сили, що ускладнює ситуацію для українських підрозділів.

"Особливу увагу необхідно звернути на ділянку по відтинку Федорівка Друга-Новомаркове, зокрема, на подання доповідей обстановки", - зазначили аналітики.

Крім того, зростає активність і на Лиманському напрямку, куди противник перекинув додаткові ресурси та посилив тиск. Українські військові, зокрема бійці 66-ї окремої механізованої бригади, відбили механізований штурм.

DeepState додав, що покращення погодних умов впливає на перебіг бойових дій: якщо раніше складні погодні умови дозволяли ворогу діяти менш помітно, то зараз це просто можливість штурмувати з "відносним полегшенням".

"Однак для Сил Оборони покращення погодних умов — це можливість більше і легше знищувати противника, аби тільки вистачало людей та ресурсів. Бойові дії набирають обертів після "зимового спаду"", - зауважили там.

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